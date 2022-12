¿Cuáles son las fallas que presentan las plataformas de Bancolombia y Davivienda?

Este jueves se registró una sorpresiva caída y fallas en las plataformas digitales de dos de los bancos con más clientes en el país. Se trata de Davivienda y Bancolombia, que llevan horas con sus plataformas caídas o con intermitencias, y los ciudadanos simplemente han tenido que conformarse con dejar sus transacciones pendientes, por importantes y urgentes que estas sean.

Las afectaciones comenzaron a hacerse evidentes desde las 8 de la mañana, y han persistido a lo largo del día. De acuerdo con algunos clientes, al comunicarse por la línea de atención, las asesoras les informan que la falla que se presenta en el sistema está ocasionando restricciones para acceder al banco, tanto por el portal web, como por la aplicación.

Así mismo, en el uso de las tarjetas débito y crédito se está registrando afectaciones, toda vez que, al intentar realizar algún pago en establecimientos comerciales o retirar dinero en los cajeros, el sistema les arroja error en el ingreso de los PIN o claves de seguridad.

Y también afectó las operaciones presenciales en las distintas sucursales, por lo que los clientes que han ido a realizar consignaciones o depósitos han podido tener una solución al respecto.

Mientras que por el lado de Bancolombia, la plataforma ha tenido fallas en el sistema desde horas de la mañana, pero el sistema ya está restableciendo su normalidad.

Esta falla impidió a los clientes realizar transacciones a través de su plataforma, y su ‘app’ desde el celular.

Sin embargo, su plataforma de Nequi sí tiene fallas como regularmente viene ocurriendo, y así le han contestado a algunos clientes que han puesto sus quejas a través de las redes sociales.

Lo que dicen las entidades financieras

Davivienda finalmente se pronunció en torno a las fallas intermitentes que a lo largo de este jueves 1.° de diciembre se registraron en casi todos sus servicios y que generó malestar entre sus miles de clientes, que no encontraban respuestas claras en torno a lo que se estaba presentando.

La entidad bancaria manifiesta que las fallas se registraron en el funcionamiento de algunos canales del banco y que también se trasladó esta misma novedad en DaviPlata, cuyos servicios estuvieron restringidos. Indicó, además, que a través de su equipo de expertos en el área de tecnología se tomaron las acciones pertinentes para resolver las dificultades registradas.

Así mismo, señaló el banco para los clientes que requieran efectivo: “Ya la red de cajeros automáticos está habilitada y en funcionamiento, al igual que nuestras oficinas”. Además, expresa que “quienes requieren hacer uso de sus medios de pago ya lo pueden hacer a través de comercios y usar sus tarjetas de crédito sin ningún problema”.

“A nuestros clientes empresariales les informamos que los portales Pyme y Corporativo ya se encuentran en total funcionamiento”, dijo.

Sobre qué ocasionó estas fallas intermitentes, la entidad no dio claridades. Sin embargo, afirmó que esta situación no puso en riesgo la seguridad de los recursos de sus clientes; al igual, enfatizó en que “el origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco”.

“Agradecemos la comprensión y paciencia, y lamentamos los inconvenientes, que esperamos resolver en el menor tiempo posible”, puntualiza el escueto comunicado.

Este pronunciamiento de Davivienda se genera luego de la ola de comentarios de sus clientes, que inundaron las diferentes redes sociales de la entidad y en la que se relataban las dificultades para realizar operaciones financieras.

Por su parte, desde Bancolombia señalaron que no se trató de un ataque o un saboteo, sino de un problema interno.