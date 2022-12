Davivienda sobre fallas en sus servicios: no hubo ataque ni vulneración a la infraestructura del banco

Davivienda finalmente se pronunció en torno a las fallas intermitentes que a lo largo de este jueves 1 de diciembre se registraron en casi todos sus servicios y que generó malestar entre sus miles de clientes, que no encontraban respuestas claras en torno a lo que se estaba presentando.

La entidad bancaria manifiesta que las fallas se registraron en el funcionamiento de algunos canales del banco y que también se trasladó esta misma novedad en DaviPlata, cuyos servicios estuvieron restringidos. Indicó además que, a través de su equipo de expertos en el área de tecnología, se tomaron las acciones pertinentes para resolver las dificultades registradas.

Así mismo, señaló el banco para los clientes que requieran efectivo: “Ya la red de cajeros automáticos está habilitada y en funcionamiento, al igual que nuestras oficinas”. Además, expresa que “quienes requieren hacer uso de sus medios de pago ya lo pueden hacer a través de comercios y usar sus tarjetas de crédito sin ningún problema”.

“A nuestros clientes empresariales les informamos que los portales Pyme y Corporativo ya se encuentran en total funcionamiento”, dijo.

Sobre qué ocasionó estas fallas intermitentes, la entidad no dio claridades. Sin embargo, afirmó que esta situación no puso en riesgo la seguridad de los recursos de sus clientes; al igual, enfatizó en que “el origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco”.

“Agradecemos la comprensión y paciencia, y lamentamos los inconvenientes, que esperamos resolver en el menor tiempo posible”, puntualiza el escueto comunicado.

Este pronunciamiento de Davivienda se genera luego de la ola de comentarios de sus clientes, que inundaron las diferentes redes sociales de la entidad y en la que se relataban las dificultades para realizar operaciones financieras.

Algunos ciudadanos comentaron que cuando intentaban usar sus tarjetas de crédito y débito en algún establecimiento comercial, o cuando intentaban usar los cajeros para retirar dinero, el sistema les arrojaba error en el ingreso de los PIN o las claves de seguridad.

Los cajeros de @davivienda están caídos en Pasto.

La plataforma de bancolombia @bancolombia también está caída.

¿Que está pasando con el sistema financiero privado de este país? pic.twitter.com/UlM1BrzSPI — Paula Mogollón (@paamogar) December 1, 2022

Estas afectaciones comenzaron a presentarse desde las 8:00 de la mañana y se extendieron por más de seis horas, periodo en el cual los clientes tampoco pudieron acceder a sus productos, ni por el portal web de Davivienda, ni por la aplicación.

Situación similar se presentó con DaviPlata, que pertenece a esta misma compañía.

Es importante señalar que estas intermitencias en el servicio no fueron exclusivas del banco, sino que otras entidades bancarias como Bancolombia registraron inconvenientes de este tipo.

Fuentes consultadas por SEMANA indicaron que se debió a un tema interno que provocó lentitud en los procesos, pero que la contingencia se resolvió sin mayores impactos para sus clientes.

También, algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron durante la jornada de hoy algunas intermitencias en sus plataformas de servicio, que dificultaron la atención de sus usuarios.

A raíz de estas novedades, que curiosamente se registraron casi de manera simultánea y que afectaron varias entidades, SEMANA se comunicó con la Policía Nacional para indagar si se trataba de una operación de hackeo masivo en el país, pues está el antecedente de lo que viene sucediendo con EPS Sanitas, que lleva varios días con sus plataformas caídas por un ataque de este tipo.

Las autoridades señalaron que por ahora no hay reportes que conduzcan a pensar que lo ocurrido con ambas entidades bancarias sea producto de un ciberataque.