Daniel Quintero habla de “la tumbada que les quieren meter” sobre el tema Tigo-UNE

A lo que tiempo después, la compañía Millicom desmintió a Quintero, indicando que EPM no se ha diluido. “Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluida y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”, indicaron en comunicado de prensa.