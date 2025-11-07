Dian se pronuncia tras problema con Ecopetrol y cobro de $ 1,5 billones por impuestos: “No ha decretado medidas cautelares”

Durante los últimos días, Ecopetrol, la empresa petrolera más importante del país, enfrenta un grave problema por cuenta de un concepto emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que buscaría el pago con retroactividad de un impuesto de 1,3 billones, dado que la petrolera solo habría asumido un pequeño porcentaje y no el total de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Tras esta situación, la Dian se pronunció recientemente. En primer lugar, la entidad aseguró que, hasta el momento, no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles.

Ecopetrol | Foto: SEMANA

“La posición de la Dian sobre las importaciones de gasolina y ACPM es que estas se encuentran gravadas con una tarifa aplicable del 19 % y fue ratificada en los Conceptos 010763 (Int. 2305) de 2024 y 08922 (Int. 1324) de 2025, los cuales están disponibles para consulta en el normograma de la Dian”, indica el recaudador de impuestos.

Adicional a ello, la entidad indicó que inició una serie de investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles bajo diferentes regímenes o modalidades, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros (aranceles e IVA). Estos procesos, en los que también se encuentra Ecopetrol, siguen en curso.

Respecto al gravamen, indicó que la gasolina y ACPM, a partir de la Ley 1819 de 2016, están gravados con IVA. Por ello, los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos.

“Desde el año 2017 los minoristas de combustibles pagan el IVA cuando adquieren este tipo de bienes. En consecuencia, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario”, aseguró la Dian.

Ecopetrol | Foto: NA