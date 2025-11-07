Suscribirse

Economía

Dian se pronuncia tras problema con Ecopetrol y cobro de $ 1,5 billones por impuestos: “No ha decretado medidas cautelares”

Con la situación, la Refinería de Cartagena se vería obligada a cerrar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 1:22 p. m.
Dian cobrándole IVA del 19 % a Ecopetrol
Dian anunció cobro del IVA del 19 % a Ecopetrol | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Durante los últimos días, Ecopetrol, la empresa petrolera más importante del país, enfrenta un grave problema por cuenta de un concepto emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que buscaría el pago con retroactividad de un impuesto de 1,3 billones, dado que la petrolera solo habría asumido un pequeño porcentaje y no el total de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Tras esta situación, la Dian se pronunció recientemente. En primer lugar, la entidad aseguró que, hasta el momento, no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles.

Ecopetrol acciones
Ecopetrol | Foto: SEMANA

“La posición de la Dian sobre las importaciones de gasolina y ACPM es que estas se encuentran gravadas con una tarifa aplicable del 19 % y fue ratificada en los Conceptos 010763 (Int. 2305) de 2024 y 08922 (Int. 1324) de 2025, los cuales están disponibles para consulta en el normograma de la Dian”, indica el recaudador de impuestos.

Adicional a ello, la entidad indicó que inició una serie de investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles bajo diferentes regímenes o modalidades, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros (aranceles e IVA). Estos procesos, en los que también se encuentra Ecopetrol, siguen en curso.

Contexto: Sindicato de Ecopetrol se pronuncia tras millonario cobro de la Dian que cerraría Reficar: 2.500 empleos en riesgo

Respecto al gravamen, indicó que la gasolina y ACPM, a partir de la Ley 1819 de 2016, están gravados con IVA. Por ello, los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos.

“Desde el año 2017 los minoristas de combustibles pagan el IVA cuando adquieren este tipo de bienes. En consecuencia, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario”, aseguró la Dian.

Contexto: La economía que nadie vio venir: los mayores de 50 ya mueven el 12% del PIB en Colombia
Ecopetrol y Cámara de Comercio de Bogotá inauguran Centro de Innovación para impulsar transformación del sector energético
Ecopetrol | Foto: NA

Adicional a ello, dijo que quienes no hayan pagado estos tributos deben hacerlo, por lo que la Dian seguirá adelantando sus investigaciones correspondientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La ‘migración Mamdani’: ricos neoyorquinos huyen a Florida ante el miedo a nuevos impuestos

2. Decepción total de Colombia Sub-17 en el Mundial: oscuro panorama en la tabla de posiciones del grupo G

3. Ola de comentarios tras publicación del humorista Hassam: “Están muy inquietos”

4. Experto advirtió tres puntos demoledores que dejarían en la cuerda floja la cuenta de X de Gustavo Petro

5. Deslizamiento de tierra genera cierre parcial de la vía Medellín-Bogotá, a la altura del sector de Copacabana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DIANEcopetrolPetróleoImpuestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.