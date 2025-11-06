Suscribirse

Empresas

Sindicato de Ecopetrol se pronuncia tras millonario cobro de la Dian que cerraría Reficar: 2.500 empleos en riesgo

La empresa enfrenta una grave situación tributaria que traería consecuencias para sus trabajadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 3:02 p. m.
El piloto se ejecutará durante los próximos tres meses y usará aguas industriales de Reficar para producir diariamente 20 kg de hidrógeno verde de alta pureza. Foto: Ecopetrol
El piloto se ejecutará durante los próximos tres meses y usará aguas industriales de Reficar para producir diariamente 20 kg de hidrógeno verde de alta pureza. Foto: Ecopetrol | Foto: Foto: Ecopetrol

Hace algunas horas, una nueva preocupación se elevó sobre Ecopetrol, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emitiera un nuevo concepto asegurando que la petrolera debía asumir un 19 % del IVA que corresponde a la importación de diésel y gasolina, que asume la Refinería de Cartagena, Reficar.

Es importante aclarar que Reficar opera en Colombia como una zona franca, por lo que el petróleo que trae de otros lugares para refinar es considerado en materia tributaria como tal y debe pagar impuestos como una importación.

Ecopetrol acciones
Ecopetrol sufriría duro golpe tras cobro de la Dian. | Foto: SEMANA

La deuda de la entidad asciende a 1,5 billones de pesos, lo que implicaría que la refinería deje de operar dada una restricción financiera.

Tras esta situación, la Unión Sindical Obrera se pronunció a través de un comunicado, asegurando que el cobro pone en riesgo el segundo activo más valioso de Ecopetrol, arriesgando el empleo de 4.600 trabajadores, y el abastecimiento de diésel, gasolina y jet de la Costa Caribe.

Contexto: “Desangrar a Ecopetrol para llevarse los recursos al Gobierno”: Bruce Mac Master eleva alerta grave

“Ante una acción de esta naturaleza, la refinería solo podrá operar entre 7 y 18 días, dejando de procesar alrededor de 200.000 barriles diarios, con un efecto devastador para sus finanzas, como quiera que genera un impacto mensual en su EBITDA de aproximadamente US$23 millones en pérdidas”, indicó el sindicato.

Reficar / Refinería de Cartagena
Reficar tendría un duro impacto. | Foto: Cortesía Ecopetrol

Adicional a ello, la USO indicó que uno de los efectos es que Reficar dejaría de pagar impuestos al Distrito de Cartagena por un valor de $146.000 millones anuales, de generar más de 2.500 empleos directos e indirectos, poniendo en riesgo la integridad de Ecopetrol.

Contexto: Preocupación por la seguridad y confiabilidad energética del país, contralor general Carlos Rodríguez hace llamado a minMinas, Edwin Palma

“Varios de los bonos emitidos por la petrolera contemplan cláusulas que se activarán en caso de que cualquiera de sus filiales sufra un embargo de ese tipo, haciendo que la deuda total, tasada en $120 billones de pesos, sea exigible inmediatamente”, precisó.

Exportación Petroleo
El negocio petrolero es clave para la economía del país. | Foto: Adobe Stock

Finalmente, la USO también criticó varias de las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional respecto a Ecopetrol, como la propuesta del Permian, el cobro del IVA denunciado y la “permanente” negación de licencias ambientales desde la Anla.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

2. Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

3. La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

4. Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

5. Gustavo Petro enfureció por desplante de Trump en la COP30, pidió que se imponga un fuerte castigo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EcopetrolSindicatosDIANReficar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.