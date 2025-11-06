Suscribirse

“Desangrar a Ecopetrol para llevarse los recursos al Gobierno”: Bruce Mac Master eleva alerta grave

El presidente de la agremiación aseguró que la situación puede ser muy comprometedora para la economía.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 1:28 p. m.
BRUCE MAC MASTER Presidente de la Andi
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, elevó una preocupación por la situación con Ecopetrol. | Foto: juan carlos sierra-semana

Por estos días, Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, enfrenta una grave situación tributaria, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitiera un concepto que indica que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA de 19 %.

Sin embargo, tras el concepto, la entidad aseguró que aplicaría la retroactividad sobre el pago de estos impuestos a Ecopetrol, por lo que la empresa tendría que pagar el porcentaje adeudado de 2022, 2023 y 2024, dado que en esos años la empresa pagó un porcentaje menor.

Reficar le ha ahorrado ...
Reficar es una de las refinerías más importantes del país. | Foto: Cortesía Reficar

La Dian notificó que Ecopetrol, a través de Reficar, tendrá que pagar 1.3 billones de pesos, que entraron a cobro coactivo. Es decir, en los próximos días se activaría un embargo a las cuentas de Reficar, lo que implicaría apagar la refinería, que es clave para el suministro de hidrocarburos en el país.

Contexto: Duro mensaje de la USO a Petro: “Compañero presidente, el tiempo dirá quién tuvo la razón, usted o la mayoría institucional”

Tras esta grave situación, el presidente de la Andi, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, aseguró en un post que esta es una decisión y coyuntura que puede afectar al país.

Bruce Mac master Presidente de la Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se pronunció. | Foto: CORTESÍA ANDI

Aseguró que “desangrar a Reficar y a Ecopetrol para llevarse los recursos hacia el Gobierno nacional no solamente es una inmensa torpeza, sino es, probablemente, el mayor daño que se le puede hacer a los principales activos de propiedad de la nación, y por lo tanto de los ciudadanos colombianos”, indicó.

Contexto: BTG Pactual le tomó el pulso a Ecopetrol. Lo que pasará con el negocio Permian, el gas de Sirius y más. Este es el informe

Adicional a ello, Mac Master precisó que hay un daño latente que se le puede ocasionar a los trabajadores, además de un error estratégico que significa quitarle la capacidad operativa a las dos empresas que suministran la inmensa mayoría de los combustibles utilizados en el país.

caída en la producción de Petroleo
Tendría graves efectos en el sector. | Foto: Adobe Stock

Es importante aclarar que con la decisión, la refinería se vería obligada a cesar sus operaciones, dadas las implicaciones presupuestales que el embargo acarrearía.

