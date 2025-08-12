Ecopetrol registra fuerte caída en utilidades durante el segundo trimestre de 2025. Se contrae en 46,4%

Con mayor producción Ecopetrol registra utilidades mermadas para una empresa que es determinante para el gobierno, que es el accionista mayoritario de la estatal petrolera.

Ecopetrol reporta una fuerte caída en la utilidad neta atribuible a los accionistas, de 46,4 %, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según el informe presentado ante la Superintendencia Financiera.

En plata blanca, las ganancias ascienden a solo 1,8 billones de pesos, una de las más bajas para un trimestre igual desde la pandemia, lo que fue explicado por Ricardo Roa como producto de varios factores exógenos: precios, inflación e impuestos.

Pero eso sí, hay que destacar que la caída de las utilidades es mucho menor de la que esperaban los analistas: entre 2 y 2,2 billones de pesos, según la expectativa que se tenía.

La producción subió

De acuerdo con las cifras expuestas por el presidente de Ecopetrol, en términos de producción, se trata nuevamente de la más alta en términos semestrales (751 mil barriles equivalentes por día), mientras que solo en el trimestre, la cifra llegó a 755 mil barriles equivalentes por día, la cual fue impulsada por Caño Sur, CPO-09 y la operación en Permian (en Estados Unidos), manifestó. Sería entonces la más alta para un trimestre similar en los últimos 10 años, manifestó Roa.

12 dólares menos por barril

De acuerdo con los resultados presentados por el directivo de la petrolera, la disminución del precio del barril de petróleo Brent, referencia que aplica para Colombia, ha tenido todo que ver.

De 83 dólares en promedio para el periodo analizado (6 meses en 2024) se pasó a 71 dólares por barril ahora, lo que implica una caída de 12 dólares por cada uno. De igual manera, los resultados también fueron impactados por la inflación y nuevos impuestos, indicó Roa. En tal sentido, el directivo manifestó que lo que han tratado de hacer es impulsar la producción para contrarrestar los impactos externos.

Dentro de los resultados destapados hay que mencionar que, al comparar el resultado del primer semestre acumulado, de 2025, con igual lapso del año anterior, la utilidad neta cae más de 33 %, al pasar de 7,3 billones en 2024, a 4,9 billones en el periodo similar de este año.

Según el informe presentado por Ecopetrol, en el segundo trimestre de este año, los ingresos fueron de 29,7 billones de pesos, y el ebitda para ese periodo fue de 11,1 billones.

Entre tanto, para el semestre del año, los ingresos registrados suman 61 billones, para un un ebitda de 24,4 billones de pesos. En dicho periodo, la utilidad neta acumuló un total de 4,9 billones.

Afectados por los bloqueos

Otras de las circunstancias que afectaron los resultados de Ecopetrol fueron los bloqueos y las afectaciones a la infraestructura, según informaron los voceros de la petrolera. Por ejemplo, Roa mencionó que hay un tramo de Caño Limón Coveñas que ha permanecido cerrado.

