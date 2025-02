“El éxito de la implementación de la IA se dará a través de colaboración entre la empresa, la academia, el Estado y la sociedad”: Mario Plata

Mario Plata: Hay que tener una mirada más amplia en el contexto de los impactos que va a generar en la IA, no solo en el talento humano, sino también en la economía, en el mercado laboral, en las personas, en la IA que evolucione en los próximos años, entonces hay un componente importante a nivel de todas estas discusiones que se van dando alrededor de su desarrollo, incluso frente a la existencia de la humanidad.

Entonces estamos un poco en fase de cada uno hágalo, pero hay muchísimo desconocimiento y una prioridad fundamental de las organizaciones es entrenar y enseñar porque esto no es para los de tecnología, es para toda la organización.

Mario Plata: Ese temor que hace una distinción supremamente compleja y profunda, porque la preocupación es real, esto no es un cuento y tiene fases; en la fase cercan que empieza a ocurrir con la masificación de los agentes de inteligencia artificial a los que se le piden ciertas tareas.

También está ese mensaje un poco cliché que se ha dado es que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, te lo va a quitar alguien de tu misma profesión que la sabe usar, eso es realidad. Pero eso requiere, por un lado, repensar nuestros modelos, y por otro, unos acuerdos globales que no se están dando. Y por eso una preocupación de los expertos en el tema de la animación y seguridad, y hay un gran debate en la comunidad académica y científica de la IA, de que estamos avanzando más rápido en su desarrollo a llevarla hacia una inteligencia que nos va a superar, sin haber resuelto la ecuación tanto de nuestros modelos sociales, como desde el control tecnológico para que esa inteligencia artificial que nos supera de alguna forma, siga trabajando en nuestros beneficios así sea más inteligente. Y es un reto inmenso.

El desarrollo de facultades de inteligencia artificial y construcción de más data centers en el país, eso es un entorno positivo. Pero eso debe estar sincronizado, porque no podemos montar un mundo de infraestructura si no hay la gente con las competencias para aprovechar. Entonces ahí entra la formación para el trabajo, la academia, y llevarlo de una forma masiva, pues no entra.