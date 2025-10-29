Empresa colombiana NCS Brands es reconocida con importante certificación por ser una de las “más felices para trabajar”

El bienestar, el compromiso, la sostenibilidad y la valoración de los colaboradores se han consolidado como indicadores clave en la gestión organizacional global, y en Colombia ganan cada vez más relevancia. En este contexto, la certificación Building Happiness 2025, creada por Buk, reconoció al grupo textil NCS Brands, que reúne las marcas QUEST y QST, como una de las empresas más felices para trabajar en el país.

La compañía recibió esta certificación tras una evaluación en la que participaron más de 280 organizaciones de distintos sectores, destacándose por sus prácticas orientadas a promover un entorno saludable y el desarrollo de sus colaboradores. Building Happiness by Buk evalúa cuatro pilares organizacionales: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad, a partir de una encuesta anual que permite identificar áreas de mejora y fortalecer la retención de talento.

En esta medición, el 90 % de los colaboradores de NCS Brands participó en la encuesta, con resultados que reflejaron un 94,57 % de orgullo de pertenencia, 97,17 % de claridad de rol, 94,13 % de valoración del trabajo y 84,13 % en sostenibilidad. Además, el 88,26 % afirmó sentirse feliz trabajando en la organización.

“Lograr esta certificación es una validación de nuestro propósito de inspirar a las personas a expresar su identidad mediante la construcción de un entorno laboral basado en la confianza, la colaboración y el desarrollo integral”, señaló Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands.