‘En energía para Bogotá necesitamos ‘autopistas’: Carlos Fernando Galán, en Congreso de Acolgen

“A Bogotá se le está acabando el tiempo para garantizar la seguridad energética” , dijo, y agregó que para llegar a una solución no solo dependen de la administración local, sino de la Nación.

En ese contexto, mencionó cifras, según las cuales, hay un margen muy pequeño con la capacidad instalada en la ciudad en comparación con la que se usa. Por lo tanto, hizo alegoría, expresando que se requieren “autopistas” en términos energéticos y no solo carreteras (también en referencia al sector energético).

Crítica a la transición energética

Desde la perspectiva de Galán, en la capital aún hay 250.000 personas en pobreza energética, por lo tanto, la falta de soluciones no solo pone en riesgo el abastecimiento de la población, sino que se convierte en un tema de alto impacto social. Se refería a que la falta de coherencia entre la transición energética y la ruta adecuada para lograrla, podría generar dificultades para la gente: “a lo que no podemos llegar es a que las personas tengan que acudir a fuentes más contaminantes. No puede la ciudad volver a combustibles líquidos para cocinar”, por ejemplo.