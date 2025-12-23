Empresas

EPM se pronuncia sobre conciliación con Hidroituango que aprobó Tribunal Arbitral

La empresa considera que se trata de un hito que tiene efecto en la estabilidad del sistema interconectado nacional.

Redacción Economía
23 de diciembre de 2025, 11:09 p. m.
Conciliación EPM y sociedad Ituango
Conciliación EPM y sociedad Ituango Foto: Fotos Semana / Archivo

El fin de una pelea que parecía interminable y que no conducía a ningún buen puerto se consolida con la decisión aprobada por un tribunal arbitral, que permite hacer realidad un acuerdo conciliatorio entre EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, encargada de administrar el megaproyecto Hidroituango.

EPM, una de las partes en el conflicto, se pronunció y calificó el hecho como un hito que, además, será una garantía para la estabilidad y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Esto se debe a que ahora Empresas Públicas de Medellín, en lugar de invertir tiempo en trámites jurídicos para atender la situación conflictiva, podrá concentrarse en avanzar en la finalización del proyecto, que aportará el 17 % de la energía que necesita el país.

El acuerdo conciliatorio implica que las partes realizarán ajustes al contrato BOOMT para incorporar los compromisos alcanzados y aprobados por el tribunal. Dicho contrato se basa en el modelo de concesión utilizado en la construcción de megaproyectos: EPM es la encargada de construir y operar la obra, pero, al final del plazo establecido, esta es transferida a la sociedad, en este caso, Ituango.

Según lo explicado por EPM, con los cambios introducidos a través de la conciliación, la sociedad recibirá una remuneración periódica, la cual se calculará siguiendo la metodología establecida y reflejada en el modelo financiero del contrato BOOMT.

Igualmente, se abordarán aspectos técnicos relacionados con la construcción y la puesta en operación del proyecto.

Trabajos en Hidroituango
Trabajos en Hidroituango Foto: cortesía

El gerente de EPM, John Maya Salazar, destaca los alcances del acuerdo: “nos permitirá seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto, que pondrá en operación cuatro unidades adicionales a las que ya están funcionando. De este modo contribuiremos a la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Además, el acuerdo conciliatorio asegura a EPM su sostenibilidad financiera y garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín, lo que le permitirá atender los proyectos establecidos en su plan de desarrollo”.

John Maya Gerente de EPM
John Maya Gerente de EPM Foto: juan carlos sierra-semana

