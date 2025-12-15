Esta app de movilidad tiene una gran apuesta por América Latina. Así va en Colombia

A dos años de su llegada a Colombia, Yango le presentó a SEMANA un balance positivo de su operación en el país. Este tiempo, marcado por un crecimiento sostenido, la expansión de sus servicios y una apuesta clara por la transformación digital de las ciudades, así lo aseguró Leonardo Zambrano, director regional de Yango para Latinoamérica, quien resaltó que el mercado colombiano superó las proyecciones iniciales de la compañía en términos de talento, adopción tecnológica y capacidad de innovación.

Actualmente, Yango opera en seis ciudades del país -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta- con servicios de movilidad como lo son las scooters y la digitalización del transporte público. En Bogotá, por ejemplo, la plataforma ofrece información en tiempo real sobre las rutas, horarios y tiempos de viaje, todo esto con el fin de integrarse al ecosistema de movilidad urbana.

En términos de usuarios, miles de personas se unen cada mes a la plataforma de Yango, lo que evidencia una creciente demanda por alternativas más accesibles, seguras y confiables | Foto: Cortesía Yango.

En términos de crecimiento, Zambrano reporta que miles de nuevos usuarios se suman cada mes a la plataforma, lo que ha permitido duplicar el número de viajes en menos de un año. A nivel regional, Yango trabaja con más de 60 aliados estratégicos, a quienes ha acompañado en procesos de expansión que, en algunos casos, han multiplicado por ocho su operación.

La estrategia de la empresa se basa en el desarrollo de una SuperApp multiservicio, adaptada a las realidades locales de cada ciudad. Esto incluye el fortalecimiento de más de 30 funciones de seguridad para conductores y pasajeros, así como programas de formación, como la capacitación de conductores de motocarros en Soledad, Atlántico.