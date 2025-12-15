Esta app de movilidad tiene una gran apuesta por América Latina. Así va en Colombia

Suscribirse

La compañía destaca que el país es un mercado estratégico para el desarrollo de soluciones de movilidad y digitalización urbana.

Redacción Economía
15 de diciembre de 2025
Mensajeros de Yango en Cali y Barranquilla participan en concursos con premios y retos semanales que fortalecen el sentido de comunidad y promueven la excelencia operativa.
Desde Yango esperan continuar impulsando el empoderamiento económico, apoyando a emprendedores, creando nuevas oportunidades de ingreso e integrando negocios locales dentro de un ecosistema digital más amplio. | Foto: Cortesía Yango.

A dos años de su llegada a Colombia, Yango le presentó a SEMANA un balance positivo de su operación en el país. Este tiempo, marcado por un crecimiento sostenido, la expansión de sus servicios y una apuesta clara por la transformación digital de las ciudades, así lo aseguró Leonardo Zambrano, director regional de Yango para Latinoamérica, quien resaltó que el mercado colombiano superó las proyecciones iniciales de la compañía en términos de talento, adopción tecnológica y capacidad de innovación.

Actualmente, Yango opera en seis ciudades del país -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta- con servicios de movilidad como lo son las scooters y la digitalización del transporte público. En Bogotá, por ejemplo, la plataforma ofrece información en tiempo real sobre las rutas, horarios y tiempos de viaje, todo esto con el fin de integrarse al ecosistema de movilidad urbana.

En términos de usuarios, miles de personas se unen cada mes a la plataforma de Yango, lo que evidencia una creciente demanda por alternativas más accesibles, seguras y confiables | Foto: Cortesía Yango.

En términos de crecimiento, Zambrano reporta que miles de nuevos usuarios se suman cada mes a la plataforma, lo que ha permitido duplicar el número de viajes en menos de un año. A nivel regional, Yango trabaja con más de 60 aliados estratégicos, a quienes ha acompañado en procesos de expansión que, en algunos casos, han multiplicado por ocho su operación.

La estrategia de la empresa se basa en el desarrollo de una SuperApp multiservicio, adaptada a las realidades locales de cada ciudad. Esto incluye el fortalecimiento de más de 30 funciones de seguridad para conductores y pasajeros, así como programas de formación, como la capacitación de conductores de motocarros en Soledad, Atlántico.

Para Zambrano, Colombia y América Latina se han convertido en un laboratorio de innovación para Yango, exportando soluciones tecnológicas a otros mercados donde el grupo opera. Estas estrategias le han permitido aportar al sector de movilidad un avance notable en temas de seguridad, economía y rapidez.

