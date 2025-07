Esta es la millonaria suma que entrará a las arcas de Santa Fe por conseguir su décima estrella

Los premios que gana Santa Fe por ser campeón del fútbol colombianos,

En dólares:



US 500.000 por Conmebol

US 250.000 por Dimayor

US 3.500.000 por Copa Libertadores

US 350.000 por partido ganado



US 4.250.000 asegurados

$ 17.350.000.000 pesos colombianos. pic.twitter.com/6emBbIOVFV