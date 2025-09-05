Euromattress anuncia innovaciones en descanso durante la Feria del Hogar 2025 en Bogotá

La Feria del Hogar 2025, que se desarrolla en Bogotá, cuenta con la participación de Euromattress, empresa especializada en soluciones de descanso, que presenta sus más recientes desarrollos en configuraciones híbridas. La compañía destaca que la preferencia de los consumidores colombianos se ha orientado hacia este tipo de colchones, los cuales combinan tecnologías de espumas avanzadas con resortes de última generación.

“El mercado colombiano ha evolucionado hacia configuraciones híbridas porque combinan el confort de nuestros núcleos de última generación con la estabilidad de los resortes avanzados. Con esta colección, queremos poner a disposición del consumidor una experiencia de descanso con parámetros técnicos superiores en ergonomía, soporte y durabilidad”, afirmó Andrea Barón Rodríguez, directora de marca de Euromattress.

Euromattress, en la Feria del Hogar 2025, en Bogotá. Gran Salón, stand 603A | Foto: Agencia AMF

Entre las innovaciones resaltadas por la firma se encuentran la tecnología M Freeze, diseñada para mantener una temperatura estable durante la noche mediante un sistema termorregulador, y las bases ajustables con tecnología Zero Gravity, orientadas a reducir puntos de presión y favorecer la postura corporal.

El dinamismo de la oferta también se refleja en los resultados de la compañía. En lo corrido de 2025 registra un crecimiento superior al 10 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que la economía nacional avanzó 2,4% en el primer semestre, de acuerdo con cifras oficiales. La organización proyecta cerrar el año con un incremento mayor al 16 %.

“Con este desempeño proyectamos cerrar 2025 con un crecimiento superior al 16 %, un resultado que respalda nuestra estrategia de innovación y expansión, y que confirma la confianza de los colombianos en soluciones de descanso de alta gama”, agregó Barón Rodríguez.