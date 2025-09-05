Suscribirse

Euromattress anuncia innovaciones en descanso durante la Feria del Hogar 2025 en Bogotá

La compañía proyecta cerrar 2025 con un crecimiento superior al 16 %, muy por encima del 2,4 % de la economía nacional en el primer semestre.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 4:47 p. m.
Euromattress, en la Feria del Hogar 2025, en Bogotá
Euromattress, en la Feria del Hogar 2025, en Bogotá | Foto: Agencia AMF

La Feria del Hogar 2025, que se desarrolla en Bogotá, cuenta con la participación de Euromattress, empresa especializada en soluciones de descanso, que presenta sus más recientes desarrollos en configuraciones híbridas. La compañía destaca que la preferencia de los consumidores colombianos se ha orientado hacia este tipo de colchones, los cuales combinan tecnologías de espumas avanzadas con resortes de última generación.

“El mercado colombiano ha evolucionado hacia configuraciones híbridas porque combinan el confort de nuestros núcleos de última generación con la estabilidad de los resortes avanzados. Con esta colección, queremos poner a disposición del consumidor una experiencia de descanso con parámetros técnicos superiores en ergonomía, soporte y durabilidad”, afirmó Andrea Barón Rodríguez, directora de marca de Euromattress.

Euromattress, en la Feria del Hogar 2025, en Bogotá
Euromattress, en la Feria del Hogar 2025, en Bogotá. Gran Salón, stand 603A | Foto: Agencia AMF

Entre las innovaciones resaltadas por la firma se encuentran la tecnología M Freeze, diseñada para mantener una temperatura estable durante la noche mediante un sistema termorregulador, y las bases ajustables con tecnología Zero Gravity, orientadas a reducir puntos de presión y favorecer la postura corporal.

El dinamismo de la oferta también se refleja en los resultados de la compañía. En lo corrido de 2025 registra un crecimiento superior al 10 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que la economía nacional avanzó 2,4% en el primer semestre, de acuerdo con cifras oficiales. La organización proyecta cerrar el año con un incremento mayor al 16 %.

“Con este desempeño proyectamos cerrar 2025 con un crecimiento superior al 16 %, un resultado que respalda nuestra estrategia de innovación y expansión, y que confirma la confianza de los colombianos en soluciones de descanso de alta gama”, agregó Barón Rodríguez.

Con este panorama, Euromattress consolida su presencia en el mercado colombiano en un escenario en el que las configuraciones híbridas ganan protagonismo y en el que los consumidores valoran propuestas que integran tecnología, ergonomía y diseño.

