“Hemos decidido no invertir, vamos a buscar otros mercados”: Presidente de Fabricato se refirió a las apuestas de la empresa

La industria textil ha pasado por un escenario difícil en los últimos años en Colombia. Cada vez son más los retos para lograr subsistir en un mercado, altamente permeado por el contrabando y por la industria china, que cada vez maneja mayores volúmenes y menores precios, atrayendo a miles de compradores y debilitando el aparato productor colombiano y de otros países.

SEMANA habló con Gustavo Lenis, presidente de Fabricato, una de las empresas textiles más importantes del país, quien aseguró que de cara al futuro, la empresa ha decidido no invertir en activos fijos, por lo que buscarán nuevos mercados.

No habrán inversiones en activos fijos por parte de la empresa. Foto: Juan Carlos Sierra

“Nosotros inicialmente hemos decidido no invertir y vamos a buscar nuevos mercados antes de tomar cualquier decisión. Vamos a tratar de mejorar los márgenes vía exportación, incluso en el mercado nacional elaborando telas con mayor valor agregado y ya hemos empezado”.

Aseguró que antes de invertir en una empresa o en un proyecto, es clave saber cómo está la situación y la viabilidad. Aseguró que los 3 últimos meses del 2025 fueron realmente retadores.

Gustavo Lenis, presidente de Fabricato, habló en SEMANA. Foto: Alejandro Acosta

“Cuando usted tiene una rebaja, una pérdida, o para ponerlo de manera positiva, una reevaluación en el peso colombiano, pero además tiene la remoción del arancel del 10% en la importación de hilos y además tiene el 23,7% de salario mínimo, que le hago una claridad, en Fabricato nadie gana el mínimo, el salario está muy por encima, pues una reducción en la jornada laboral, un recargo en nocturnas, eso en los costos puede representar alrededor del 37% del incremento”, sentenció.

Además de ello, indicó es es muy de ello una matriz de costos de un importador, dado que sus costos son menores por un menor número de empleados, a comparación de una fábrica que tiene una nómina pesada. Entonces allí habría una competencia con una empresa con menores costos y eso puede representar un verdadero reto para subsistir.

Esto es lo que dice el empresario sobre el futuro cercano de la empresa y sus apuestas. Foto: Alcaldía de Popayán