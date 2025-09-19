La SIC le pone alto al uso indiscriminado de datos personales: sector ‘fintech’ debe cumplir nuevas reglas

En la tarde del 19 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una nueva resolución en la cual establece los parámetros para el tratamiento de datos en el sector fintech.

Esta resolución busca proteger la intimidad de los usuarios del sistema financiero y comercial del país, con el objetivo de que sus datos personales no puedan ser utilizados libremente por terceros.

“La circular busca garantizar que las actividades de tratamiento de datos personales en este sector se realicen conforme a la Constitución Política, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables. Estas instrucciones son particularmente relevantes en un contexto de creciente dinamismo en los modelos de negocio y aplicaciones que ofrecen operaciones de crédito, financiación, depósitos de bajo monto y billeteras digitales a través de medios tecnológicos”, señaló la entidad.

📢 La SIC expidió la Circular Externa 01 de 2025 para el sector fintech. Establece reglas sobre tratamiento de datos: finalidad legítima, recolección mínima, consentimiento informado, protección de biométricos y transparencia en decisiones automatizadas 🧐 https://t.co/nl2fxHC1AW pic.twitter.com/YosdVoJMTk — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 19, 2025

Junto a esto, la SIC señala que, desde hace algún tiempo, se presenta una ampliación del portafolio de productos de financiación, crédito, depósitos de bajo monto y otros afines, mediante nuevos actores, medios e infraestructuras tecnológicas, lo que permite a la ciudadanía acceder a más y mejores servicios.

Razón por la cual las personas han visto cómo sus datos personales terminan en bases de datos de marcas con las cuales no han tenido lazos comerciales. Además, se ofrecen servicios de manera indiscriminada por medio de la información obtenida.

Los datos personales deben ser utilizados con sumo cuidado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La SIC emitió una serie de consideraciones que deben ser asumidas por los comercios del país, con el objetivo de evitar sanciones por el uso indebido de datos personales.

¿Cuáles son las normas que deben seguir los comercios?