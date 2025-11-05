Suscribirse

Oro Colombia crea ecosistema colaborativo para impulsar la digitalización del sector joyero en Colombia

La iniciativa busca modernizar a emprendedores y distribuidores del sector en Colombia y América Latina mediante formación, asesoría técnica y acceso a canales digitales de venta.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 12:05 a. m.
Oro Colombia impulsa la transformación digital de la industria joyera
Oro Colombia impulsa la transformación digital de la industria joyera | Foto: Suministrada / API

Ante los retos de competitividad, digitalización y sostenibilidad que enfrenta la industria joyera latinoamericana, en Colombia se creó un ecosistema colaborativo que busca modernizar y digitalizar a los emprendedores del sector. Según la firma IMARC Group, el mercado joyero en el país crecería un 4,9% en 2025, mientras que en América Latina superaría los USD $37.500 millones en 2033.

Aunque el crecimiento ha sido sostenido, gran parte de los joyeros en la región aún opera de manera informal y sin acceso a herramientas tecnológicas. En respuesta, la compañía Oro Colombia puso en marcha un ecosistema pionero que combina formación empresarial, acompañamiento técnico y acceso a plataformas digitales de venta. Este modelo ha fortalecido a más de 1.000 emprendedores y joyerías que buscan expandir su presencia en el comercio electrónico.

David Londoño, CEO de Oro Colombia, explicó que “la necesidad de modernizar y conectar al sector con las dinámicas del comercio digital” los llevó a desarrollar este ecosistema, que ofrece formación constante, mentorías semanales y asesoría en el desarrollo de marca. Cada emprendedor cuenta con una plataforma digital personalizada que le permite ofrecer más de 800 referencias actualizadas con las tendencias internacionales.

“Buscamos formar empresarios con propósito, capaces de construir marcas sólidas, rentables y coherentes con su visión de vida”, añadió Londoño, al destacar que el programa integra bienestar y desarrollo personal.

El modelo se basa en el método de las Tres E —elevar la conciencia, estructurar la empresa y escalar las ventas—, que conecta el crecimiento humano con el empresarial. Con esta estrategia, Oro Colombia busca fortalecer la industria joyera y consolidar al país como referente regional en innovación y sostenibilidad.

Empresas

Noticias Destacadas

