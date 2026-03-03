Petro vs. Galán: crece la polémica sobre el abastecimiento de agua en Bogotá tras reporte contradictorio sobre embalse de Chuza

Una controversia que ha ido subiendo de tono se suscitó este martes, 3 de marzo, entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que también intervinieron otros funcionarios del nivel nacional y distrital.

El intercambio de mensajes ha girado alrededor del abastecimiento de agua en Bogotá, luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos, que adelanta un seguimiento técnico, divulgara un informe sobre el nivel de los embalses en el país. Tras ello, el jefe de Estado aseguró que los cuerpos de agua que sirven de reservorio están afectados por la sequía y mencionó a Chuza, cerca de la capital, como uno de los que presenta niveles mínimos históricos.

“¿Cuál es la intención de divulgar información que es falsa?”

De inmediato, en la polémica intervino la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, quien desmintió al presidente Petro y manifestó que no hay riesgo de desabastecimiento de agua, pues lo que está sucediendo es el fin de una temporada seca. Además, señaló que el embalse tiene varias fuentes de llenado y no únicamente las que provienen del río que lleva el mismo nombre.

En línea con la posición de Avendaño, el alcalde Galán salió al paso y respondió al mandatario, no solo asegurando que no había un nivel preocupante como el que mencionaba, pues Chuza estaba en condiciones similares a las registradas en años como 1998, 2007, 2010, 2022, 2023, 2024 y 2025; sino planteándose un interrogante.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Galán dijo que, “inclusive, Chuza está por encima de la curva guía del sistema”, manifestó y cerró su pronunciamiento con una dura pregunta: “¿Cuál es la intención de divulgar información que es falsa?”.

Acto seguido, la Superintendencia de Servicios emitió un nuevo mensaje en el que respalda lo dicho por Petro. “El seguimiento técnico confirma lo señalado por el presidente. Las condiciones de los embalses y de los caudales no son homogéneas en todo el país, especialmente en el centro y oriente”.

Según SuperServicios, “el indicador más relevante para proyectar el comportamiento de los embalses no es únicamente su nivel actual, sino los caudales de los afluentes que los alimentan. Hoy, los afluentes del área oriental —Bata, Blanco, Chuza, desviación Batatas, desviación Chivor y Guavio— se encuentran apenas en 36,27 % de su media histórica".

Chuza, para Bogotá, es clave para el abastecimiento de agua. Es parte del sistema Chingaza, del cual depende la capital del país, pues de allí sale el 70 % del agua potable que consumen los habitantes de la capital.