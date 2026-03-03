Bogotá

Petro vs. Galán: crece la polémica sobre el abastecimiento de agua en Bogotá tras reporte contradictorio sobre embalse de Chuza

El alcalde de la capital le reclamó al presidente de Colombia: “¿Cuál es la intención de divulgar información falsa?”, preguntó.

Redacción Economía
3 de marzo de 2026, 5:51 p. m.
Embalse de Chuza, del sistema Chingaza
Embalse de Chuza, del sistema Chingaza Foto: Acueducto de Bogotá

Una controversia que ha ido subiendo de tono se suscitó este martes, 3 de marzo, entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que también intervinieron otros funcionarios del nivel nacional y distrital.

El intercambio de mensajes ha girado alrededor del abastecimiento de agua en Bogotá, luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos, que adelanta un seguimiento técnico, divulgara un informe sobre el nivel de los embalses en el país. Tras ello, el jefe de Estado aseguró que los cuerpos de agua que sirven de reservorio están afectados por la sequía y mencionó a Chuza, cerca de la capital, como uno de los que presenta niveles mínimos históricos.

“¿Cuál es la intención de divulgar información que es falsa?”

De inmediato, en la polémica intervino la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, quien desmintió al presidente Petro y manifestó que no hay riesgo de desabastecimiento de agua, pues lo que está sucediendo es el fin de una temporada seca. Además, señaló que el embalse tiene varias fuentes de llenado y no únicamente las que provienen del río que lleva el mismo nombre.

En línea con la posición de Avendaño, el alcalde Galán salió al paso y respondió al mandatario, no solo asegurando que no había un nivel preocupante como el que mencionaba, pues Chuza estaba en condiciones similares a las registradas en años como 1998, 2007, 2010, 2022, 2023, 2024 y 2025; sino planteándose un interrogante.

