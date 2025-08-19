Suscribirse

Empresas

Prenden alarmas por famoso yogur en Colombia; Invima emitió alerta sanitaria: “Suspender su consumo”

La entidad alertó por el producto y dispuso algunas medidas para la comunidad.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 1:42 p. m.
El Invima alertó por un yogurt que se vende en Colombia.
El Invima alertó por un yogurt que se vende en Colombia. | Foto: Getty Images

Hace algunas horas se conoció una nueva alerta sanitaria que emitió el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, sobre un reconocido producto que es adquirido por cientos de consumidores colombianos y que podría representar un riesgo.

Se trata del denominado “Yogur entero con dulce sabor a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora, kiwi, marca: Villa de Ubaté“. Este producto tendría un registro sanitario RSA-006435-2018 vencido, por lo que su comercialización sería fraudulenta.

Las alertas permiten identificar productos riesgosos para la salud antes de consumirlos. | Foto: alejandro acosta

“El producto objeto de la presente alerta incumple las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas, en particular lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, artículo 3, literal d, que define como alimento fraudulento aquel que, de acuerdo con su riesgo y a lo contemplado en la presente resolución, requiera de registro, permiso o notificación sanitaria y sea comercializado, publicitado o promocionado como un alimento, sin que cuente con el respectivo registro, permiso o notificación sanitaria”, indicó.

Contexto: Invima lanza alerta por suplemento dietario que puede causar graves problemas de salud. Su comercialización es ilegal

La entidad recuerda que el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente es responsabilidad de los titulares de los registros, permisos y/o notificaciones sanitarias de los alimentos y bebidas comercializados en el país. Dicha responsabilidad también se puede extender a los fabricantes, comercializadores e importadores.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
3. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
j
El yogur mencionado estaría siendo comercializado de manera fraudulenta. | Foto: Getty Images

El Invima indica que bajo estas condiciones, el producto no puede ser comercializado en el país, por lo que dicta varias medidas para la comunidad en general. La entidad solicitó a la población abstenerse de adquirir el producto relacionado en esta alerta.

Contexto: Invima lanza advertencia sobre los riesgos que puede generar consumir carne de procedencia ilegal en Colombia

Además, indicó que es recomendable que los consumidores que hayan adquirido este producto suspendan su consumo. Adicional a ello, invitó a los usuarios a estar atentos a los canales de comunicación de la entidad, para conocer con exactitud las alertas.

Estas alertas protegen a los consumidores de efectos adversos o intoxicaciones. | Foto: Esteban Vega

Finalmente, el Invima invitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos de su competencia que potencialmente puedan comercializar este producto y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió sobre caos: “La gente no entiende”

2. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

3. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

4. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

5. Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InvimaSupermercadoAlerta sanitaria

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.