‘Si hay plata para capitalizar a Gecelca, por qué no hacerlo con Air-e’. Polémica por idea del gobierno con la energía del Caribe

Las soluciones que se plantean, en el caso de la energía de la región Caribe, problema que han padecido millones de usuarios desde hace rato, deberían ser mejores a medida que se tienen aprendizajes.

Eso es lo que advierten algunas voces de dirigentes gremiales, que no ven que la propuesta que salió a relucir, según la cual, el gobierno estaría pensando en liquidar a la empresa Air-e, que actualmente está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y, darle paso a Gecelca como operadora del servicio, sea una alternativa estructural.

Gecelca, actualmente generadora y comercializadora de energía y gas, sería así la tabla de salvación para que se pueda garantizar la entrada rápida de una empresa que preste el servicio en los tres departamentos donde opera la quebrada Air-e, para lo cual, habría que capitalizarla.

El asunto se podría hacer porque Gecelca, que nació en 2006 tras la liquidación de Corelca, y dejó al Estado con el 99 % de participación accionaria. En tal sentido, el gobierno podría capitalizarlo, justamente, la ruta que lleva al presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, no solo a expresar la inconveniencia de la liquidación de Air-e, sino a dejar en el debate el interrogante, según el cual, si hay recursos para capitalizar a Gecelca, ¿por qué no hacerlo con Air-e?

La idea que se ventiló, además, también incluye la opción de que el Estado adquiera a Tebsa, la planta de generación térmica más grande del país.

Para el presidente de Andeg, la solución planteada puede tomar cierto tiempo, entre discusiones y trámites, y, como mínimo, se necesitaría un año. Mientras tanto, hay una deuda pendiente con el sector eléctrico, por la cual han esperado las empresas que ya han entregado energía y cuyo monto asciende al menos a 1,5 billones de pesos.

Para Castañeda, el objetivo debe ser “que no se apague el sector eléctrico porque Air-e no paga las cuentas. Ahora el gobierno piensa poner dinero en Gecelca en lugar de capitalizar a Air-e, y ayudarla así a saldar las deudas”.