SIC declaró protección frente a denominación de origen “Mangostino de Mariquita”: esta es la razón

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció en la mañana de este miércoles, luego de dar a conocer una nueva protección a la denominación de origen Mangostino de Mariquita, decisión de primera instancia que reconoce oficialmente la calidad, reputación y características únicas de este fruto cultivado en el norte del departamento del Tolima.

Es importante tener en cuenta que la solicitud de declaración fue presentada a través de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, el Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima y el municipio de San Sebastián de Mariquita.

Este es el pronunciamiento de la SIC tras la aprobación de la denominación de origen. Foto: Getty Images

El proceso no registró oposiciones, por lo que la SIC determinó que las cualidades particulares del referido fruto se deben esencialmente a su medio geográfico.

Precisan que esta denominación de origen identifica el fruto cultivado en los municipios de Mariquita, Armero-Guayabal, Falan, Palocabildo, Honda y Fresno. En estos territorios, la interacción entre el entorno natural, que incluye factores como el clima, la altitud y el suelo, y el saber hacer productivo de sus agricultores ha propiciado la obtención de un mangostino con cualidades únicas.

La SIC indica que la protección de esta denominación de origen reconoce no solo la calidad intrínseca del mangostino, sino también la importancia del territorio y el esfuerzo de sus productores.

Esta medida blinda además al mangostino contra un uso indebido de su nombre. Foto: Getty Images

Así, se valora el vínculo entre las características del fruto y el medio geográfico, lo que refuerza su prestigio y permite a los productores diferenciarse en el mercado.

Finalmente, la entidad detalla que esta denominación genera un valor agregado para los productores, al permitirles diferenciar su producto en el mercado, acceder a mejores oportunidades comerciales y consolidar procesos de formalización y competitividad rural.

Esta blinda además al mangostino contra un uso indebido de su nombre, para evitar confusiones en el mercado y defendiendo la reputación de excelencia que los productores han construido.