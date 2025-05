Unidad de empresa, una garantía laboral para los trabajadores

Desde esta perspectiva, preliminarmente, se puede concluir que no existe ni debe existir una intención normativa en regular los asuntos comerciales o societarios de los empleadores.

No obstante, hay algunos escenarios corporativos en los que se pueden ver afectados los contratos de trabajo, siendo necesario que se plantee una protección legal desde la perspectiva laboral. No se trata entonces de un simple cuerpo normativo que regule las relaciones laborales individuales y colectivas, sino también de un estatuto que promueve unas garantías legales encaminadas al cumplimiento del espíritu y objetivo previsto por, el que tal vez es el artículo más bonito del Código Sustantivo del Trabajo. Dicho artículo establece que “La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. En este orden de ideas, es claro que la intervención del legislador laboral en escenarios corporativos pretende proteger a los trabajadores ante eventuales abusos de empleadores, no regular asuntos de orbita la órbita civil o comercial (u otras).