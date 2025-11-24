Al bloqueo de señal de celular hay que ponerle atención. Puede ser algo muy grave

Para esta temporada, en la que los delincuentes se espabilan, buscando la manera de saquear cuentas y conseguir plata que no han trabajado, es mejor estar pendiente de lo que dicen los expertos.

La firma Kaspersky, empresa global de ciberseguridad y privacidad digital recomienda no ignorar un bloqueo en la señal del celular.

Las personas, por lo general, lo relacionan con un mal servicio de la empresa operadora. Pero a veces, y en especial en estas épocas, podría estar indicando un fraude.

Señales que hay que atender

Suena aterrador y, seguramente, no debe ser tan fácil que por muy conocedor del hackeo que sea el delincuente, logre sus fechorías. Pero es mejor estar prevenido. Según la firma experta en el tema, “cuando los delincuentes toman la línea del usuario, obtienen acceso a códigos, control de cuentas y la posibilidad de usar la llave inscrita con ese número para intentar realizar movimientos financieros”.

Es una nueva técnica

De acuerdo con los argumentos de Kaspersky, se trata de una nueva técnica de robo que está siendo usada por los dueños de lo ajeno. Se le conoce como SIM Swap o robo en línea. El riesgo se incrementa aún más tras la reciente entrada del sistema Bre-B, con el que se busca facilitar la experiencia del usuario del sistema financiero y fortalecer la inclusión. Pero la ilegalidad siempre va más allá.

Es así como, lo que busca el ladrón es apropiarse del número de celular de las personas y hacerse pasar por ellas.

Según la firma experta en seguridad, se aprovechan de que millones de colombianos registraron su llave en el sistema Bre-B con el número celular.

Poco a poco van entrando en la información relacionada con el número, lo que les va dando facilidad para hacer con la víctima una variedad de fraudes.

Se va la señal

Por la existencia del llamado Sim Swap es que hay que estar alerta cuando se va la señal del celular sin ningún motivo aparente. Según Kaspersky, “el SIM Swap es una técnica en la que los delincuentes engañan al operador celular para que trasladen la línea de la víctima a otro chip que ellos controlan. Esto significa que, de un momento a otro, la persona afectada se queda sin señal en su teléfono, mientras que el delincuente recibe todas las llamadas, mensajes de texto y códigos de verificación”.

Las autoridades colombianas han advertido que los ciudadanos tengan cuidado con peticiones como “validen”, “reactiven” o “confirmen” su llave digital.

Ellas pueden ser el camino para lograr el control de la línea de teléfono.

Una vez se tiene control del teléfono, aunque el dueño lo tenga en la mano, el delincuente puede solicitar transferencias usando la llave vinculada a ese mismo número; cambiar la contraseña de la cuenta bancaria. Esta acción última, según la firma de ciberseguridad, es un riesgo alto. “El 9 % de los colombianos aún permite que el navegador o el dispositivo almacene sus credenciales, según el estudio Iceberg Digital de Kaspersky”.

Alerta, así obtienen el número?

La voracidad de los ciberdelincuentes está disparada. Los mismos colombianos cuentan la insistencia de llamadas que les resultan extrañas.

Muchas de ellas pueden ser para realizar fraudes.

La firma Kaspersky señala que para obtener el número de la persona utilizan varias tretas. Una de ellas es llamar al operador haciéndose pasar por el usuario, diciendo que “perdieron el celular” o que “necesitan un nuevo chip urgente”.

De igual manera, como suelen tener datos de la víctima, los cuales obtienen con mensajes engañosos, logran pedir que la línea se traslade a un chip nuevo. “Lamentablemente, en muchos casos los operadores procesan esta solicitud sin verificar más a fondo. La víctima normalmente se da cuenta tarde, cuando su celular de repente deja de tener señal”.

Lisandro Ubiedo, Analista de Seguridad Senior del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, señala que “no es la tecnología la que está en riesgo, sino la confianza de los usuarios ante mensajes falsos que parecen legítimos”.

Tenga cuidado con estas frases

Antes de que entrara en operación el sistema Bre-B, ya la firma experta en ciberseguridad había alertado sobre frases que estaban utilizando los delincuentes para hacer caer a sus víctimas: “su llave va a expirar”, “tiene un registro pendiente”, “active su llave ahora” o “su cuenta será bloqueada”.

Según los voceros de Kaspersky, dichas frases se siguen enviando, así que, “esté alerta a los enlaces de SMS o correo electrónico en enlaces creados por delincuentes para llevar a las personas a páginas falsas. Si la víctima cae en este tipo de engaños y, además, pierde el control de su número de celular, los atacantes pueden avanzar con la suplantación de manera mucho más rápida y casi imperceptible”.

Para protegerse

Los colombianos, preocupados, se preguntan si hay manera de protegerse ante tanto intento de fraude. En respuesta, los expertos de Kaspersky recomiendan: