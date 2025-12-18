A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este 18 de diciembre: así se mueve la divisa

El dólar estadounidense es la principal moneda de reserva y referencia comercial del mundo, utilizada en más del 60 % de las transacciones internacionales y materias primas como el petróleo, uno de los activos claves para la economía colombiana. Es por ello que la divisa tiene alta incidencia en el país.

La moneda ha pasado por un escenario de caídas constantes desde hace varios meses y se ha mantenido en una zona de entre $3.700 y $3.800, lo que ha motivado a muchos inversionistas, ahorradores y viajeros a comprar divisas a través de casas de cambio y otras plataformas. Aquí le contamos cómo se mueve ese mercado.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este jueves 18 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Estas están comprando dólares a un precio de $3,716.92 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,843.85.

¿Créditos más caros o más baratos? El Banco de la República tendría dos caminos: mantener las tasas de interés estables o subirlas

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,761 3,859 98 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,780 50 Medellín 3,682 3,831 149 Pereira 3,750 3,840 90

Registra una fluctuación a la baja. Foto: El País

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta Spread jueves 18 de diciembre de 2025 3716.92 3843.85 3866.77 miércoles 17 de diciembre de 2025 3716.92 3843.85 3847.1 martes 16 de diciembre de 2025 3711.15 3840.77 3817.59 lunes 15 de diciembre de 2025 3701.15 3833.46 3788.53 domingo 14 de diciembre de 2025 3690 3825.19 3788.53 sábado 13 de diciembre de 2025 3690 3825.19 3788.53

Subida del precio del petróleo, por tensión entre Trump y Maduro. Bloqueo a buques no ha afectado exportaciones, dice PDVSA

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,770 3,860 90 Cambios Kapital 3,780 3,840 60 Cambios Monkey 3,700 3,850 150 Cambios Vancouver 3,780 3,840 60 El Condor Cambios 3,740 3,860 120 EuroDolar 3,790 3,860 70 Latin Cambios 3,770 3,860 90 Money Cambios WC 3,780 3,880 100 Punto Dollar 3,750 3,870 120 Smart Exchange 3,780 3,840 60