Divisas

A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este 18 de diciembre: así se mueve la divisa

Este es el movimiento de la divisa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 11:22 a. m.
Foto: getty images

El dólar estadounidense es la principal moneda de reserva y referencia comercial del mundo, utilizada en más del 60 % de las transacciones internacionales y materias primas como el petróleo, uno de los activos claves para la economía colombiana. Es por ello que la divisa tiene alta incidencia en el país.

La moneda ha pasado por un escenario de caídas constantes desde hace varios meses y se ha mantenido en una zona de entre $3.700 y $3.800, lo que ha motivado a muchos inversionistas, ahorradores y viajeros a comprar divisas a través de casas de cambio y otras plataformas. Aquí le contamos cómo se mueve ese mercado.

Dólar dólares
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este jueves 18 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Estas están comprando dólares a un precio de $3,716.92 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,843.85.

¿Créditos más caros o más baratos? El Banco de la República tendría dos caminos: mantener las tasas de interés estables o subirlas

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Macroeconomía

¿Créditos más caros o más baratos? El Banco de la República tendría dos caminos: mantener las tasas de interés estables o subirlas

Macroeconomía

Subida del precio del petróleo, por tensión entre Trump y Maduro. Bloqueo a buques no ha afectado exportaciones, dice PDVSA

Dinero

Más allá del café y el petróleo: el fútbol se consolida como exportación colombiana

Política

En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

Macroeconomía

Dólar al alza: la divisa cerró la tarde del miércoles 17 de diciembre más cara

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026, EN VIVO | Siga en directo la negociación del alza. María del Mar Pizarro: “Hablan de caos y desempleo, pero los números cuentan otra historia”

Macroeconomía

Alzas del salario mínimo disparan el precio de la vivienda VIS: el Gobierno Petro tendrá los mayores aumentos en dos décadas

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 16 de diciembre

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de diciembre: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 15 de diciembre: este es el movimiento de la divisa

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7613,85998
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,78050
Medellín3,6823,831149
Pereira3,7503,84090
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Registra una fluctuación a la baja. Foto: El País

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaSpread
jueves 18 de diciembre de 20253716.923843.853866.77
miércoles 17 de diciembre de 20253716.923843.853847.1
martes 16 de diciembre de 20253711.153840.773817.59
lunes 15 de diciembre de 20253701.153833.463788.53
domingo 14 de diciembre de 202536903825.193788.53
sábado 13 de diciembre de 202536903825.193788.53
Subida del precio del petróleo, por tensión entre Trump y Maduro. Bloqueo a buques no ha afectado exportaciones, dice PDVSA

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7703,86090
Cambios Kapital3,7803,84060
Cambios Monkey3,7003,850150
Cambios Vancouver3,7803,84060
El Condor Cambios3,7403,860120
EuroDolar3,7903,86070
Latin Cambios3,7703,86090
Money Cambios WC3,7803,880100
Punto Dollar3,7503,870120
Smart Exchange3,7803,84060
-
Este es el comportamiento del dólar. Foto: Guillermo Torres / Semana

Mas de Macroeconomía

A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este 18 de diciembre: así se mueve la divisa

Tasas de interés para créditos.

¿Créditos más caros o más baratos? El Banco de la República tendría dos caminos: mantener las tasas de interés estables o subirlas

Ingeniero con uniforme de protección trabajando

Subida del precio del petróleo, por tensión entre Trump y Maduro. Bloqueo a buques no ha afectado exportaciones, dice PDVSA

Colombia exporta cientos más al mercado internacional. Según cifras del Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES)

Más allá del café y el petróleo: el fútbol se consolida como exportación colombiana

Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento básico, y congresistas tras la aprobación de la iniciativa.

En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

EE.UU.

Dólar al alza: la divisa cerró la tarde del miércoles 17 de diciembre más cara

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara.

🔴 Salario mínimo 2026, EN VIVO | Siga en directo la negociación del alza. María del Mar Pizarro: “Hablan de caos y desempleo, pero los números cuentan otra historia”

Increased ladder staircase of real estate or property house. Businessman owner home investment planning real estate business, Percentage rental income earning profit Investor thinking strategy.

Alzas del salario mínimo disparan el precio de la vivienda VIS: el Gobierno Petro tendrá los mayores aumentos en dos décadas

Algunas calificadoras, como Fitch, ven riesgos en Ecopetrol. En marzo de 2025 le mantuvo la calificación en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.

Fitch rebaja la calificación crediticia de Colombia a BB por deterioro fiscal

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

“No es posible tener una economía sana con un alza del salario mínimo 2 o 3 veces por encima de la inflación”: Fenalco

Noticias Destacadas