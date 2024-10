BBVA cambia proyecciones de crecimiento económico y cree que el país alcanzaría el 2 % en 2024

Sectores en recuperación y retos a enfrentar

Por su parte, el sector de servicios sigue en alza, especialmente en áreas relacionadas con el gobierno, la salud, la educación y el entretenimiento. No obstante, Téllez señaló que el sector de la construcción aún enfrenta importantes desafíos, aunque se proyecta una recuperación lenta.

Otros sectores, como el comercio, la industria y las minas, no muestran señales claras de repunte y continúan operando en niveles bajos comparados con los años previos a la pandemia.

Así mismo, Téllez subrayó la importancia de la demanda interna en la recuperación económica. Aunque el crecimiento no será rápido, se espera que esta continúe liderando el impulso del PIB en los próximos años.

Expectativas sobre la política monetaria y el empleo

Hernández afirmó que, para el banco, la baja en las tasas de interés continuará, no solo para reactivar el crédito, sino también las inversiones en los próximos meses.

La reciente decisión del Emisor de reducir sus tasas en 50 puntos no alivia genera optimismo, pero no resuelve uno de los puntos más preocupantes que expone el informe del BBVA: el desempleo.

Aunque en 2023 se crearon cerca de 400.000 nuevos empleos, la proyección para 2024 es de 230.000. No obstante, Hernández menciona que, según, sus proyecciones, estas cifras podrían mejorar en los próximos dos años. En 2025 el crecimiento en la creación de empleo aumentaría 1.7 % y en el 2026 llegaría al 2 %.

Escenario energético: una alerta a futuro

A pesar de que la crisis energética en el país se considera aún coyuntural y no estructural, su posible impacto en la economía colombiana no puede ignorarse. Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, señaló que dentro de sus proyecciones no han incluido la posibilidad de un apagón como variable en el crecimiento económico. “Esto porque tenemos certeza de que, al menos a corto plazo, Colombia tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades energéticas”.