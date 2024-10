En Cumbre de Petróleo, gas y energía, Campetrol propone un gran acuerdo para el sector que no es de los afectos del gobierno

De igual manera, puso el caso de un país como Noruega, que es líder en transición energética y no ha dejado de producir hidrocarburos. De hecho, tiene un fondo soberano de inversión con el que no pone recursos para la industria extractiva. Es decir, transición si, pero como lo dice la palabra, no de un solo golpe, pues el país no ha avanzado lo suficiente para que pueda reemplazar los ingresos que provienen de este sector.