Decorar para navidad puede salir caro en un conjunto residencial: multa de $416.000 si comete esta infracción

Falta poco más de un mes para que inicie oficialmente la temporada decembrina, una época que representa la unión para muchas familias colombianas y un momento para reflexionar y también para dar detalles e incluso decorar el hogar.

Son varias las maneras en las que las familias colombianas decoran sus casas, con el fin de crear un ambiente acogedor y también ayudando a conectar con recuerdos y lazos familiares. De hecho, hay varias decoraciones que tienen orígenes religiosos relacionados con la celebración.

En Navidad las personas aprovechan para decorar sus casas. | Foto: Getty Images

Sin embargo, para quienes viven en conjuntos residenciales, es importante tener cuidado con algunas decoraciones, pues si se excede o decora en lugares no permitidos, podría enfrentar una multa costosa.

Es importante primero tener en cuenta que la Ley 675 del 2001 establece que no es permitido realizar modificaciones estéticas o estructurales en las fachadas o zonas comunes. Solo es posible en dado caso de que la asamblea o administración del conjunto lo permita.

Si usted quiere instalar decoraciones, lo primordial primero es que pregunte cuáles decoraciones son permitidas, pues esto depende de cada conjunto, que autónomamente decida la permisividad en estas fechas.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

Los conjuntos deberán establecer cuáles son las directrices respecto a las declaraciones, dado que pueden alterar la uniformidad visual, además de poner en riesgo a los residentes, por posibles riesgos en instalaciones eléctricas.

Tenga en cuenta que la normativa general permite instalar decoraciones en balcones, puertas o ventanas. Sin embargo, estas no deben tener riesgo de caída al vacío. Es decir, si usted instala una decoración que se pueda caer, con el viento o de otra manera, deberá retirarla.

Ojo con lo estipulado en conjuntos residenciales para la decoración externa. | Foto: Getty Images