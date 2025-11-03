Suscribirse

Economía

Decorar para navidad puede salir caro en un conjunto residencial: multa de $416.000 si comete esta infracción

Es importante siempre que lea la letra pequeña si vive en un conjunto o edificio de propiedad horizontal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de noviembre de 2025, 7:15 p. m.
Se deben evitar un uso excesivo de luces para ahorrar energía en el hogar.
Esto es lo que debe saber sobre las decoraciones en conjuntos residenciales en época navideña. | Foto: Getty Images

Falta poco más de un mes para que inicie oficialmente la temporada decembrina, una época que representa la unión para muchas familias colombianas y un momento para reflexionar y también para dar detalles e incluso decorar el hogar.

Son varias las maneras en las que las familias colombianas decoran sus casas, con el fin de crear un ambiente acogedor y también ayudando a conectar con recuerdos y lazos familiares. De hecho, hay varias decoraciones que tienen orígenes religiosos relacionados con la celebración.

En Navidad las personas aprovechan para decorar sus casas.
En Navidad las personas aprovechan para decorar sus casas. | Foto: Getty Images

Sin embargo, para quienes viven en conjuntos residenciales, es importante tener cuidado con algunas decoraciones, pues si se excede o decora en lugares no permitidos, podría enfrentar una multa costosa.

Es importante primero tener en cuenta que la Ley 675 del 2001 establece que no es permitido realizar modificaciones estéticas o estructurales en las fachadas o zonas comunes. Solo es posible en dado caso de que la asamblea o administración del conjunto lo permita.

Contexto: ¿Pueden sancionarlo por fumar marihuana u otro tipo de producto dentro de un conjunto residencial?

Si usted quiere instalar decoraciones, lo primordial primero es que pregunte cuáles decoraciones son permitidas, pues esto depende de cada conjunto, que autónomamente decida la permisividad en estas fechas.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales.
Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

Los conjuntos deberán establecer cuáles son las directrices respecto a las declaraciones, dado que pueden alterar la uniformidad visual, además de poner en riesgo a los residentes, por posibles riesgos en instalaciones eléctricas.

Contexto: Ordenan a conjunto residencial de Bogotá borrar datos biométricos de residentes: deberá implementar otros mecanismos de ingreso

Tenga en cuenta que la normativa general permite instalar decoraciones en balcones, puertas o ventanas. Sin embargo, estas no deben tener riesgo de caída al vacío. Es decir, si usted instala una decoración que se pueda caer, con el viento o de otra manera, deberá retirarla.

No sacrifique la calidad por el precio: Descubra cómo y dónde comprar árboles de Navidad baratos en Colombia sin renunciar a la magia festiva.
Ojo con lo estipulado en conjuntos residenciales para la decoración externa. | Foto: Getty Images

El artículo 59 de la ley mencionada indica que la sanción económica por esta actuación puede ser de unos $416.000, pero esto depende de lo grave que sea la infracción y de lo que estipule las normas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Michel Brown habló en SEMANA sobre su personaje en ‘Simplemente Alicia’ y reveló curiosos detalles

2. Liverpool vs. Real Madrid: hora y canal para ver el juego estelar de este martes 4 de noviembre en Champions League

3. Alexa Torrex, segunda confirmada en ‘La casa de los famosos’, habló de su ingreso y dio adelanto: “Agárrate que voy con toda”

4. Así fue la despedida de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween en Bogotá

5. Las fotos del horror en Suárez, Cauca, tras el atentado de las disidencias de Iván Mordisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NavidadDecoraciónConjunto residencial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.