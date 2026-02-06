Divisas

Dólar abre más barato en Colombia: precio oficial del mercado este 6 de febrero

Así está fluctuando la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 1:43 p. m.
El dólar se mueve a la baja este viernes.
El dólar se mueve a la baja este viernes. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 6 de febrero en un precio de $3.681, lo que significó una baja de $10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.691.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.694. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.677. El precio promedio es de $3.688.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 14,250 millones, registrando además un volumen promedio de 339,28 millones.

Dólar en casas de cambio: precio para este 6 de febrero en el mercado

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 97,640 unidades.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio para este 6 de febrero en el mercado

Macroeconomía

El aumento que no se siente: así vive una persona que gana el salario mínimo con la tarifa de 2026

Macroeconomía

En enero: ¿cuota inicial del repunte de la inflación?

Finanzas Personales

¿Cuánto dinero se puede invertir en un CDT y cuánto se gana realmente en Colombia?

Macroeconomía

El euro cierra más barato en la tarde del jueves 5 de febrero de 2026

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza al cierre de la jornada: así fluctuó durante este 5 de febrero

Macroeconomía

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Macroeconomía

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

Macroeconomía

Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

Dólar dólares
Así se mueve la divisa hoy. Foto: Adobe Stock

Trump dice que su candidato para dirigir la Fed comprende la necesidad de bajar las tasas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista difundida el miércoles que su elegido para ser el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed, banco central), Kevin Warsh, entiende la necesidad de reducir las tasas de interés.

Trump le dijo a NBC News que Warsh “quiere” bajar las tasas, y agregó que el exgobernador de la Fed no habría sido postulado para el puesto si hubiera dicho que buscaba subirlas.

El mandatario insiste en la necesidad de bajar las tasas y critica constantemente al actual jefe de la Fed, Jerome Powell, por no reducirlas de forma más agresiva.

El aumento que no se siente: así vive una persona que gana el salario mínimo con la tarifa de 2026

Las tasas de hoy “son demasiado altas”, comentó Trump.

La Fed ya bajó tres veces las tasas en 2025, pero se abstuvo de hacer un nuevo recorte en enero a medida que los gobernadores buscan equilibrar entre los riesgos de la inflación y las preocupaciones por el mercado laboral.

Warsh podría enfrentar dificultades para que su nombramiento sea confirmado en el Senado, cuando crecen las preocupaciones sobre la independencia de la Fed en un contexto de presiones políticas.

El legislador republicano Thom Tillis, del Comité Bancario del Senado, se opuso recientemente a confirmar candidatos a la Fed, incluido el próximo presidente, hasta que el Departamento de Justicia resuelva una investigación contra Powell.

Donald Trump y Kevin Warsh
Donald Trump propone a Kevin Warsh como nuevo presidente de la FED. Foto: Getty Images / AP

El intento continuo de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y la investigación que impulsa su administración sobre Powell por los costos de una renovación de la sede del banco, han despertado inquietudes acerca del grado de blindaje de la institución frente a la política.

Más de Macroeconomía

Dólar abre más barato en Colombia: precio oficial del mercado este 6 de febrero

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad

Dólar en casas de cambio: precio para este 6 de febrero en el mercado

En momentos de escasez financiera, los algoritmos de IA analizan cómo ajustar los hábitos para superar los períodos de tensión económica.

El aumento que no se siente: así vive una persona que gana el salario mínimo con la tarifa de 2026

Inflación

En enero: ¿cuota inicial del repunte de la inflación?

Elija el banco que mejores intereses le ofrece para ahorrar su dinero en un CDT.

¿Cuánto dinero se puede invertir en un CDT y cuánto se gana realmente en Colombia?

Billetes de euros

El euro cierra más barato en la tarde del jueves 5 de febrero de 2026

Dolar

Dólar se impulsó al alza al cierre de la jornada: así fluctuó durante este 5 de febrero

Economia

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Operativo de la DIAN en Cali para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’ arrancó en el Parque Industrial Las Delicias

Dian realizó nuevo operativo: aprehendió mercancías de contrabando por más de $13.600 millones; artículos de tecnología y textiles

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS

Corte Constitucional le jala las orejas a Nueva EPS tras situación con prepagadas y planes complementarios

Noticias Destacadas