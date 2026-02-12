Divisas

Dólar abrió más barato en Colombia este 12 de febrero: así se cotiza en el mercado oficial

La moneda está fluctuando a la baja durante este jueves.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 8:56 a. m.
El dólar amaneció a la baja.
El dólar amaneció a la baja. Foto: Banco Unión

El dólar inició la cotización de este 12 de febrero en un precio de $ 3.664, lo que significó una baja de $ 5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.671.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.664. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.652. El precio promedio es de $ 3.656.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 3.750 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 96,775 unidades.

Precio de las entradas para Mundial 2026 se dispara en la web de reventa de la Fifa

Los precios de las entradas para el Mundial 2026 se dispararon en el sitio oficial de reventa que dispuso la Fifa, pese a que los codiciados boletos —ya de por sí costosos— apenas comienzan a entregarse luego de la fase de venta que cerró en enero.

En el sitio web de reventa e intercambio (https://fwc26-resale-usd.tickets.fifa.com), un asiento de Categoría 3 (la sección más alta de las gradas) para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en Ciudad de México, se ofrecía el miércoles a 5.324 dólares, en comparación con el precio original de 895 dólares.

Para el partido Francia-Senegal del 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio ofrece entradas a un precio cinco veces superior al original (1.000 dólares, en comparación con 219 dólares).

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial, vehicular

Por un poco más (1.380 dólares), los aficionados pueden adquirir un asiento de Categoría 1, más cerca del campo, que originalmente costaba 620 dólares.

Y para ver desde una posición privilegiada el partido entre Brasil y Marruecos, el 13 de junio, hay que desembolsar 1.725 dólares, más de siete veces por encima de su valor original.

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.
Precio de las entradas para Mundial 2026 se dispara en la web de reventa de la FIFA Foto: Getty Images

Para la final del 19 de julio, un tiquete de Categoría 1, con precio inicial de 7.875 dólares, ahora se ofrece por casi 20.000 dólares.

Sin embargo, hay ofertas: una entrada para el Austria-Jordania, que originalmente cuesta 620 dólares, se revende por 552 dólares.

Noticias Destacadas