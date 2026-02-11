Finanzas

Este fue el gasto efectivo realizado por el gobierno de Petro en 2025, versus la entrega de obras. Así estuvo el panorama

El presupuesto general de la Nación ha estado deficitario y la situación fiscal compleja no amaina.

Redacción Economía
11 de febrero de 2026, 5:23 p. m.
Obras entregadas en el gobierno de Petro. Foto ilustrativa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Algo que genera polémica en el país es la ejecución presupuestal, principalmente, el rubro destinado a la inversión que, además de ser menor que los otros dos que hacen parte de la carta financiera del Estado: funcionamiento y deuda, es el que conduce a que existan beneficios para la comunidad a través de las obras que se realizan.

Pues bien. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hizo la respectiva revisión de lo sucedido en 2025 y halló que, luego de los aplazamientos por 16,2 billones de pesos, a falta de la ley de financiamiento, se registró una ejecución del 87,8 % de los 448,4 billones de pesos registrados como gasto obligado. Cuando se quita del escenario el pago de la deuda de Colombia, la ejecución baja a 86,5 %, cifra mayor a la de 2024, cuando solo se llegó a 81,9 %.

En concepto del Observatorio fiscal javeriano, el resultado de la ejecución presupuestal en 2025 se mantiene por debajo del promedio histórico, que ha sido de 89,3 %. “Desde 2022 la ejecución total del presupuesto ha estado por debajo del promedio histórico”, concluye el organismo de investigación.

Inversión en obras. Foto: getty images / RAÚL PALACIOS / EL PAÍS

¿Hubo inversión en obras para la gente?

Lo importante de los presupuestos de una Nación no es tanto el gasto en funcionamiento, sino lo que genera crecimiento, es decir, la inversión. En ese contexto, el Observatorio evidenció que, del total de recursos asignados para que el aparato estatal se mueva, se ejecutaron $293,8 billones y $26 billones quedaron en el limbo, sin ejecutar.

De la deuda también faltó ejecutar una parte de la que se tenía prevista: 8,1 billones de pesos, mientras que se pagaron $104,5 billones.

El horror de la baja ejecución en obras

De acuerdo con la revisión realizada por el Observatorio Fiscal, la inversión, que es la que efectivamente llega al ciudadano, pues se trata de hacer obras en su beneficio, tuvo un comportamiento frágil. “De $78,1 billones apropiados inicialmente, se ejecutaron solo $50,2 billones, lo que significa que $27,9 billones no se ejecutaron”.

En porcentaje, la ejecución de la inversión fue de 64,2 %. ¿Y entonces, para qué más recursos públicos? si desde 2023 la ejecución de inversión ha estado por debajo del promedio histórico.

Noticia en desarrollo...

