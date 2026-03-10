Divisas

Dólar amanece a la baja este 10 de marzo: precio oficial de la divisa en el mercado

La moneda americana se mueve de manera volátil hoy.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 8:48 a. m.
Dólar abrió a la baja este 10 de marzo.
Dólar abrió a la baja este 10 de marzo. Foto: Adobe Stock

El dólar inició la cotización de este 10 de marzo en un precio de $3.730, lo que significó una baja de $14 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.744.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.750. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.730. El precio promedio es de $3.740.

Crisis en la Nueva EPS: pacientes deben esperar más de 8 horas en filas y hay pocos medicamentos, dice la Defensoría

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 12,50 millones, registrando además un volumen promedio de 320,51 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,54 %, llegando a las 98,632 unidades.

Así se mueve el dólar en la BVC. Foto: getty images

Exportaciones chinas superan expectativas en enero y febrero, caen hacia EE. UU.

El comercio exterior de China creció fuertemente en los primeros dos meses del año, un ritmo que superó las expectativas de economistas, según cifras oficiales divulgadas el martes.

Las exportaciones combinadas de enero y febrero subieron el 21,8 % interanual, según la Administración General de Aduanas, por encima del 7,2 % proyectado en un sondeo de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

Las importaciones también aumentaron 19,8 %, lejos del 7 % previsto en el sondeo de Bloomberg.

Precio del petróleo se dispara en el mundo: Brent y WTI se acercan a los 100 dólares por barril

Sin embargo, las exportaciones del gigante asiático a Estados Unidos cayeron el 11 % en los dos primeros meses del año, golpeadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

Los envíos a Estados Unidos alcanzaron 67.240 millones de dólares en enero y febrero, indicó el organismo aduanero, comparado con 75.560 millones de dólares en el mismo período de 2025.

Las exportaciones de Colombia, al mes de septiembre de 2025, crecieron 1,8 %, según datos del Dane. Foto: El País

En tanto, las exportaciones chinas a la Unión Europea crecieron el 27,8 % interanual en el período analizado.