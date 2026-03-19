Dólar amanece al alza pero con poco movimiento: precio oficial del 19 de marzo

El dólar inició la cotización de este 19 de marzo en un precio de $3.710, lo que significó un alza de $6 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.704.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.714. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.708. El precio promedio es de $3.712.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 13,50 millones, registrando además un volumen promedio de 337,50 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 99,792 unidades.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf Foto: El País

La guerra en Oriente Medio se extiende a las instalaciones de producción de hidrocarburos

Las represalias iraníes causaron “daños considerables” en la mayor instalación de gas natural licuado del mundo, en Catar, lo que suscitó el temor a una crisis energética global y una seria advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a la república islámica.

El conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.

La escalada se está traduciendo en una disparada de los precios del petróleo. El barril de Brent del mar del Norte subía casi un 10% a las 09H35 GMT y cotizaba en 118,03 dólares.

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El West Texas Intermediate (WTI) se anotaba un 2,59%, a 98,81 USD.

El giro en estas últimas horas viene del ataque israelí el miércoles al gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

En represalia, Irán atacó el miércoles Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, y volvió a hacerlo el jueves.

a Foto: Getty Images

La empresa energética estatal de Catar, QatarEnergy, reportó “daños considerables” la madrugada del jueves pero los incendios provocados por el ataque fueron contenidos, según el Ministerio del Interior, que no reportó víctimas.

Catar es el segundo exportador mundial de GNL y el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que los ataques en la región “cruzaron todas las líneas rojas al tener como objetivo a civiles, así como instalaciones civiles y vitales”.