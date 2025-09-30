Suscribirse

Dólar amanece caro en Colombia: precio oficial del 30 de septiembre

Así se cotiza la moneda americana en el mercado spot.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 2:04 p. m.
El dólar inició la cotización de este 30 de septiembre en un precio de $3.930, lo que significó una baja de $29 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.901.

En cuanto a los movimientos de la moneda, hoy registra un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.931. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.927. El precio promedio es de $3.930.

Frente a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 8,75 millones, registrando además un volumen promedio de 546,87 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues muestra una variación de 0,03 % llegando a las 97,570 unidades.

EE. UU. impone aranceles a importaciones de madera a partir del 14 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una serie de aranceles a las importaciones de madera que entrarán en vigor el 14 de octubre.

En una proclamación presidencial, la Casa Blanca anunció el lunes un arancel global del 10 % a las importaciones de madera blanda. También fijó una tarifa aduanera global del 25 % a los muebles tapizados, que aumentará al 30 % el 1.º de enero.

Los materiales para la renovación del hogar fueron los más afectados en la última ronda de gravámenes estadounidenses a las importaciones, que incluyó un arancel global del 25 % a los muebles de cocina y tocadores, que aumentará al 50 % el 1.º de enero.

En algunas economías con mejores tasas arancelarias, como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón, se prevé que disfruten de un trato más favorable que refleje los términos de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Los gravámenes aduaneros impuestos por Trump desde su regreso a la Casa Blanca este año provocaron cuestionamientos legales y críticas tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, desde propietarios de pequeñas empresas hasta miembros del Congreso.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos orales sobre la legalidad de los aranceles globales de Trump el 5 de noviembre.

En una hoja informativa publicada el lunes por la Casa Blanca, el gobierno de Trump afirmó que los aranceles a la madera buscan atender una amenaza para la seguridad nacional, en parte porque “la madera desempeña un papel vital en la construcción civil y la infraestructura militar”, indica el texto.

“Las cadenas de suministro extranjeras y los grandes exportadores satisfacen cada vez más la demanda estadounidense, lo que crea vulnerabilidades en caso de interrupciones”, señala la Casa Blanca.

La hoja informativa también señaló que los socios comerciales que negocian con Estados Unidos “podrían conseguir una alternativa a los aumentos arancelarios pendientes”.

