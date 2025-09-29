Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 29 de septiembre: así se mueve la divisa

El dólar ha registrado movimientos clave en las últimas semanas.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 12:07 p. m.
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar bajó en las últimas semanas. | Foto: El País

El dólar es una de las monedas más importantes en todo el mundo, dado que representa un activo con gran respaldo y solidez. Esto motiva a muchos inversionistas y ahorradores a comprar estas divisas, con el fin de hacerle frente a la devaluación y evitar con ello la pérdida de poder adquisitivo.

Los viajeros también ven atractiva la moneda americana, dado que esta se puede adquirir e intercambiar en cientos de países del mundo. Las casas de cambio juegan un papel importante dado que permiten la adquisición de las mismas sin realizar numerosos trámites o llenar varios documentos.

La iniciativa, avalada por Coljuegos, contempla la entrega de 1.040 bonos de consumo, cada uno por $2.350.000, que podrán utilizarse en cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.
La moneda americana es clave en la economía de varios países. | Foto: Agencia 123rf

Precio del dólar en casas de cambio para este 29 de septiembre: así se mueve el precio

De acuerdo a un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 26 de septiembre se situó cerca de $3.828, mientras que el de venta rondó los $3.944.

Contexto: Alerta por caída en la inversión de EE. UU. en Colombia. Esto se disminuyó en el primer semestre de este año. “Refleja pérdida de confianza”

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.852 – $3.942
  • Cali – $3.850 – $3.975
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.800 – $3.850
  • Medellín – $3.799– $3.948
  • Pereira – $3.900 – $3.980
-
Así se mueve el dólar. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
  • Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
  • Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.827 - $3.936
Contexto: Estas son las presiones que tiene la Junta Directiva del Banco de la República para definir qué hará con las tasas. La relevancia del salario mínimo

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
  • El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
  • LatinCambios – $3.800 – $3.920
  • Miss Money Cambios – $3.870 – $3.910
Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
Esta es la fluctuación del dólar. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Enrique Vargas Lleras interpuso una denuncia penal contra Guillermo Alfonso Jaramillo por declaraciones sobre Nueva EPS

2. Bernardo Moreno: su condena por Yidispolítica provocó conflicto entre dos altas cortes

3. Bad Bunny llegará al Super Bowl 2026 para actuar en el show de medio tiempo: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”

4. No está Brasil, tampoco Argentina: estos son los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025

5. Revelan la identidad del atacante implicado en el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan, EE. UU., que ya deja 4 víctimas fatales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar Colombiacasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.