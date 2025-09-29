Economía
Dólar en casas de cambio para este 29 de septiembre: así se mueve la divisa
El dólar ha registrado movimientos clave en las últimas semanas.
El dólar es una de las monedas más importantes en todo el mundo, dado que representa un activo con gran respaldo y solidez. Esto motiva a muchos inversionistas y ahorradores a comprar estas divisas, con el fin de hacerle frente a la devaluación y evitar con ello la pérdida de poder adquisitivo.
Los viajeros también ven atractiva la moneda americana, dado que esta se puede adquirir e intercambiar en cientos de países del mundo. Las casas de cambio juegan un papel importante dado que permiten la adquisición de las mismas sin realizar numerosos trámites o llenar varios documentos.
Precio del dólar en casas de cambio para este 29 de septiembre: así se mueve el precio
De acuerdo a un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 26 de septiembre se situó cerca de $3.828, mientras que el de venta rondó los $3.944.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.852 – $3.942
- Cali – $3.850 – $3.975
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.800 – $3.850
- Medellín – $3.799– $3.948
- Pereira – $3.900 – $3.980
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
- Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
- Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
- Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
- Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.827 - $3.936
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.900 – $4.050
- Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
- Cambios AG – $4.030 – $4.080
- Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
- El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
- LatinCambios – $3.800 – $3.920
- Miss Money Cambios – $3.870 – $3.910