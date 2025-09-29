Dólar en casas de cambio para este 29 de septiembre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes en todo el mundo, dado que representa un activo con gran respaldo y solidez. Esto motiva a muchos inversionistas y ahorradores a comprar estas divisas, con el fin de hacerle frente a la devaluación y evitar con ello la pérdida de poder adquisitivo.

Los viajeros también ven atractiva la moneda americana, dado que esta se puede adquirir e intercambiar en cientos de países del mundo. Las casas de cambio juegan un papel importante dado que permiten la adquisición de las mismas sin realizar numerosos trámites o llenar varios documentos.

La moneda americana es clave en la economía de varios países. | Foto: Agencia 123rf

Precio del dólar en casas de cambio para este 29 de septiembre: así se mueve el precio

De acuerdo a un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 26 de septiembre se situó cerca de $3.828, mientras que el de venta rondó los $3.944.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.852 – $3.942

– $3.852 – $3.942 Cali – $3.850 – $3.975

– $3.850 – $3.975 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.800 – $3.850

– $3.800 – $3.850 Medellín – $3.799– $3.948

– $3.799– $3.948 Pereira – $3.900 – $3.980

Así se mueve el dólar. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944

$3.828 - $3.944 Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944

$3.828 - $3.944 Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945

$3.841 - $3.945 Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939

$3.831 - $3.939 Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.827 - $3.936

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.900 – $4.050

– $3.900 – $4.050 Amerikan Cash – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 LatinCambios – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 Miss Money Cambios – $3.870 – $3.910