Dólar amanece con precio barato en Colombia: valor oficial del 6 de noviembre

El dólar inició la cotización de este 6 de noviembre en un precio de $ 3.825, lo que significó una baja de $ 14 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.839.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.825. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.809. El precio promedio es de $ 3.815.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 102,50 millones, registrando además un volumen promedio de 706,89 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,42 % llegando a las 99,635 unidades.

EE. UU. cancelará vuelos a partir del viernes a causa del cierre gubernamental

El gobierno estadounidense solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes por falta de controladores aéreos, consecuencia del cierre gubernamental más largo de la historia.

Estados Unidos entró este miércoles en el 36º día de cierre gubernamental, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas “kamikazes”.

El llamado “shutdown” superó la marca anterior de 2019, precisamente durante el primer período en la Casa Blanca del magnate republicano.

“Habrá una reducción del 10 % de la capacidad en 40” aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, dijo en conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Nos hacen falta 2.000 controladores aéreos” por lo que es necesario “reducir la presión”, explicó.

“Creo que estos tipos son kamikazes. Derribarán al país si tienen que hacerlo”, dijo Trump en alusión a la encarnizada resistencia de los demócratas a reabrir el Gobierno.

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre los dos partidos en el Congreso ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo.

Los que cumplen tareas “esenciales”, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago.

“El sistema es extremadamente seguro hoy, lo será mañana. Y si la presión sigue aumentando, incluso después de haber tomado estas medidas, volveremos y tomaremos medidas adicionales” explicó a la prensa Bryan Bedford, patrón de la agencia reguladora aérea FAA.

Así se mueven los mercados. | Foto: 123RF

Bedford dijo no recordar que una reducción de este tipo haya sido decretada “durante (sus) 35 años de carrera en el sector aéreo”.

“Es una situación muy inusual. Nuestros controladores no han recibido su salario desde hace un mes. Estamos deseando poder volver a trabajar con normalidad nuevamente” explicó.