Dólar amanece más caro en Colombia este 5 de enero: precio oficial de la divisa

El dólar inició la cotización de este 5 de enero en un precio de $ 3.817, lo que significó un alza de $ 27 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.790.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.845. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.815. El precio promedio es de $ 3.821.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 42,41 millones, registrando además un volumen promedio de 487,48 millones.

Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,41 % llegando a las 98,125 unidades.

Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

La economía de Vietnam creció un 8 %, pese a aranceles de EE. UU.

Vietnam anunció el lunes que su economía creció un 8 % el año pasado, impulsada principalmente por los servicios y la construcción, así como las exportaciones, incluidas a Estados Unidos, su mayor socio importador que impuso aranceles al país.

“Se proyecta que el PIB en 2025 crezca significativamente a una tasa estimada de 8,02 % en comparación con el año anterior”, señaló la Oficina General de Estadísticas (OGE) en un comunicado.

¿Pagará más en 2026? Tributarista explica los 10 nuevos impuestos, tras la emergencia económica de Petro. Revise si le aplica

Vietnam ha sido desde hace tiempo una historia de éxito entre las economías asiáticas y en 2025, su tasa de crecimiento fue la más alta desde 2022, cuando el PIB también alcanzó el 8,0 %.

El país del sureste asiático registró un sólido crecimiento a pesar de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, su mayor mercado de exportación, sobre una gama de productos que incluye ropa y calzado.

Las exportaciones de este centro manufacturero global aumentaron un 17 % a 475.000 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones subieron a 455.000 millones, un 19 % más que en 2024, según la OGE.

Los aranceles de Trump fueron impuestos a varios países. Foto: Getty

China fue su mayor fuente de importaciones, señaló la oficina.

“A pesar de los posibles riesgos derivados de los aranceles impuestos por Estados Unidos, Vietnam ha demostrado resiliencia” y su crecimiento “refleja los sólidos fundamentos de su economía”, dijo el lunes a la AFP Chad Ovel.