Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

El dólar hace parte de la mayoría de las economías a nivel mundial, al ser una de las monedas más importantes por su solidez y representatividad en los mercados. Este billete es considerado uno de los activos de resguardo más relevantes, ya que su comportamiento es relativamente estable y brinda seguridad a muchos. Por ello, ahorradores, viajeros e inversionistas optan por adquirirlo para proteger su patrimonio.

En los últimos días, el dólar ha registrado variaciones en su precio, lo que ha despertado un mayor interés en el comportamiento de la divisa. A continuación, le contamos cómo ha fluctuado en el mercado de casas de cambio en las distintas zonas del país.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: valor del 5 de enero

Este lunes, 5 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,693.70 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,827.04.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden variar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,748 3,856 108 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,800 70 Medellín 3,643 3,793 150 Pereira 3,700 3,800 100

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Lunes 5 de enero de 2026 3693.7 3827.04 3790.77 Domingo 4 de enero de 2026 3693.7 3827.04 3790.77 Sábado 3 de enero de 2026 3694.81 3828.15 3790.77 Viernes 2 de enero de 2026 3687.78 3820.93 3757.08 Jueves 1 de enero de 2026 3684.07 3820.56 3757.08 Miércoles 31 de diciembre de 2025 3688.15 3820.56 3757.08

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,760 3,860 100 Cambios Kapital 3,750 3,850 100 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,740 3,840 100 El Cóndor Cambios 3,750 3,850 100 EuroDolar 3,750 3,870 120 Latin Cambios 3,750 3,850 100 Miss Money Cambios 3,740 3,840 100

Es importante que tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio es un mercado que se rige netamente por la oferta y la demanda. Esto significa que los establecimientos pueden fijar los valores de manera autónoma y sin tener que acudir a una cifra oficial.