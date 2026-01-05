Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

El dólar hace parte de la mayoría de las economías a nivel mundial, al ser una de las monedas más importantes por su solidez y representatividad en los mercados. Este billete es considerado uno de los activos de resguardo más relevantes, ya que su comportamiento es relativamente estable y brinda seguridad a muchos. Por ello, ahorradores, viajeros e inversionistas optan por adquirirlo para proteger su patrimonio.
En los últimos días, el dólar ha registrado variaciones en su precio, lo que ha despertado un mayor interés en el comportamiento de la divisa. A continuación, le contamos cómo ha fluctuado en el mercado de casas de cambio en las distintas zonas del país.
Precio del dólar en casas de cambio: valor del 5 de enero
Este lunes, 5 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,693.70 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,827.04.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden variar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,748
|3,856
|108
|Cali
|3,650
|3,840
|190
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,730
|3,800
|70
|Medellín
|3,643
|3,793
|150
|Pereira
|3,700
|3,800
|100
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Lunes 5 de enero de 2026
|3693.7
|3827.04
|3790.77
|Domingo 4 de enero de 2026
|3693.7
|3827.04
|3790.77
|Sábado 3 de enero de 2026
|3694.81
|3828.15
|3790.77
|Viernes 2 de enero de 2026
|3687.78
|3820.93
|3757.08
|Jueves 1 de enero de 2026
|3684.07
|3820.56
|3757.08
|Miércoles 31 de diciembre de 2025
|3688.15
|3820.56
|3757.08
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,760
|3,860
|100
|Cambios Kapital
|3,750
|3,850
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,740
|3,840
|100
|El Cóndor Cambios
|3,750
|3,850
|100
|EuroDolar
|3,750
|3,870
|120
|Latin Cambios
|3,750
|3,850
|100
|Miss Money Cambios
|3,740
|3,840
|100
Es importante que tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio es un mercado que se rige netamente por la oferta y la demanda. Esto significa que los establecimientos pueden fijar los valores de manera autónoma y sin tener que acudir a una cifra oficial.