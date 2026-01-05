Divisas

Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

Este es el movimiento de la moneda.

5 de enero de 2026
Así se mueve el dólar hoy
El dólar hace parte de la mayoría de las economías a nivel mundial, al ser una de las monedas más importantes por su solidez y representatividad en los mercados. Este billete es considerado uno de los activos de resguardo más relevantes, ya que su comportamiento es relativamente estable y brinda seguridad a muchos. Por ello, ahorradores, viajeros e inversionistas optan por adquirirlo para proteger su patrimonio.

En los últimos días, el dólar ha registrado variaciones en su precio, lo que ha despertado un mayor interés en el comportamiento de la divisa. A continuación, le contamos cómo ha fluctuado en el mercado de casas de cambio en las distintas zonas del país.

Precio del dólar en casas de cambio: valor del 5 de enero

Este lunes, 5 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,693.70 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,827.04.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden variar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7483,856108
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,80070
Medellín3,6433,793150
Pereira3,7003,800100

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Lunes 5 de enero de 20263693.73827.043790.77
Domingo 4 de enero de 20263693.73827.043790.77
Sábado 3 de enero de 20263694.813828.153790.77
Viernes 2 de enero de 20263687.783820.933757.08
Jueves 1 de enero de 20263684.073820.563757.08
Miércoles 31 de diciembre de 20253688.153820.563757.08
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7603,860100
Cambios Kapital3,7503,850100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7403,840100
El Cóndor Cambios3,7503,850100
EuroDolar3,7503,870120
Latin Cambios3,7503,850100
Miss Money Cambios3,7403,840100

Es importante que tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio es un mercado que se rige netamente por la oferta y la demanda. Esto significa que los establecimientos pueden fijar los valores de manera autónoma y sin tener que acudir a una cifra oficial.

