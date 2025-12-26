Divisas

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Este es el precio de la divisa en el mercado spot.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:39 p. m.
Dólar al alza esta mañana de viernes. Foto: 123rf
Dólar al alza esta mañana de viernes. Foto: 123rf

El dólar inició la cotización de este 26 de diciembre en un precio de $3.718, lo que significó un alza de $12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.706.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $.3.718 Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.702. El precio promedio es de 3.710.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 94,90millones, registrando además un volumen promedio de 862,72 millones.

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 97,57 unidades.

Nvidia recluta a directivos de su competidora Groq

El gigante estadounidense de chips Nvidia reclutó a ejecutivos de su competidora Groq, especializada en procesadores para inteligencia artificial (IA) generativa, según un comunicado difundido el miércoles.

Groq no es igual a Grok, la interfaz de IA de xAI, empresa controlada por Elon Musk.

Nvidia contrató al cofundador y actual director ejecutivo de Groq, Jonathan Ross, así como a su presidente, Sunny Madra, “y a otros miembros del equipo” como parte de un acuerdo entre ambas empresas.

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

La contratación de los ejecutivos se da como parte del acuerdo no exclusivo de licencia con Nvidia para el uso de la tecnología de inferencia de Groq.

La inferencia en este campo se refiere al proceso con el cual los modelos de IA entrenados hacen predicciones o generan respuestas, como cuando ChatGPT responde a las preguntas de un usuario.

A través de sus unidades de procesamiento de lenguaje (LPU, por sus siglas en inglés), Groq ha conseguido una mayor eficiencia energética de la IA generativa.

El anuncio llegó minutos después de que la cadena CNBC citara a un inversionista, quien aseguró que la start-up californiana sería adquirida por 20.000 millones de dólares.

.
Este fue el reciente movimiento de Nvidia. Foto: Getty Images

Consultadas por la AFP, ambas empresas declinaron comentar más allá del comunicado de Groq.

Sin embargo, una fuente cercana a la negociación indicó a la AFP que “Nvidia no va a adquirir Groq”, lo que contradice al director de la firma de capital de inversión Disruptive, Alex Davis, citado por CNBC.

