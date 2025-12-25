Empresas

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

La empresa reafirmó su compromiso por asegurar el abastecimiento del gas natural que el país necesitará a futuro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 3:37 p. m.
Ecopetrol hizo un anuncio importante este jueves.
Ecopetrol hizo un anuncio importante este jueves. Foto: Ecopetrol

Ecopetrol, la empresa más importante del país y una de las de mayor magnitud, anunció este jueves, 25 de diciembre, un cambio en la manera en la que participa en los bloques de explotación Costa Afuera.

La empresa aseguró que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó, a favor de la empresa, la cesión de cerca del 50 % de la participación de Shell EP Offshore Venture, incluida la calidad de operador, en los Contratos E&P COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en el Caribe Offshore.

ECOPETROL
Ecopetrol hizo un anuncio importante este jueves. Foto: Semana / Getty Images

A través de un comunicado’, la petrolera indicó que asume el 100% de los derechos, intereses y obligaciones de los mencionados contratos.

“Con la formalización de la cesión, Ecopetrol continuará con el desarrollo de los proyectos que se están adelantando en estos bloques costa afuera, en los cuales se ubican los descubrimientos Kronos-1 (2015), Purple Angel (2017), Gorgon-1 (2017), Gorgon-2 ST2 (2022) y Glaucus-1 (2023)”, precisó la petrolera.

Empresas

Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

Empresas

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

Empresas

Sony compra una participación mayoritaria de icónico cómic por 457 millones de dólares

Empresas

EPM se pronuncia sobre conciliación con Hidroituango que aprobó Tribunal Arbitral

Empresas

2026 será el ‘reality check’ de la IA en Colombia: más supervisión, más explicabilidad y decisiones que siguen en manos humanas

Empresas

“No buscamos competir con grandes entidades bajo modelos tradicionales, sino enfocarnos en las comunidades”, John Linares, presidente del Banco Contactar

Empresas

Gremios le dicen “no” a la emergencia económica y piden control constitucional

Mejor Colombia

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

Macroeconomía

Efecto dominó. Baja de calificación de Fitch a Colombia les pasa factura a Ecopetrol y a algunos bancos

Mejor Colombia

Más de 200 proyectos y 1,5 millones de beneficiados: así invierte Ecopetrol en los territorios

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

Adicional a ello, indicó que avanza en la maduración de una fase de desarrollo para tareas como viabilizar la ruta de evacuación del gas en tierra y la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada a estas actividades y los futuros esquemas de comercialización.

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.
Ecopetrol hizo un anuncio importante este jueves. Foto: ADOBE STOCK

Por su parte, la empresa espera hacer una evaluación que le permita definir la posibilidad de mantener el ciento por ciento de la participación en los bloques, o buscar un aliado estratégico que aporte experiencia y soporte financiero a los proyectos, con miras a lograr las mayores eficiencias en la evacuación del gas proveniente de estas fuentes.

Finalmente, indicaron que reafirman su compromiso por asegurar el abastecimiento del gas natural que el país necesitará a futuro, considerando la adicionalidad y complementariedad de este energético para la transición energética, indicó la empresa estatal petrolera tras el anuncio mencionado.

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

Es importante recordar que en Colombia, Ecopetrol es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

En los primeros tres meses del año, Ecopetrol ha aportado el 68 por ciento de la demanda de gas en Colombia, según dijo el presidente de la compañía. Ya fueron perforados cuatro de los diez pozos exploratorios previstos para 2025.
Ecopetrol hizo un anuncio importante este jueves. Foto: adobe stock

Mas de Empresas

Ecopetrol

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

Los esmaltes de uñas de este año están capturando la imaginación de los consumidores con una variedad de acabados que van desde los mate hasta los brillantes, ofreciendo infinitas posibilidades para la creatividad y el estilo.

Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

En Colombia se establecen sanciones para los conductores de vehículos de servicio público que sean sorprendidos fumando.

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

(Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Sony compra una participación mayoritaria de icónico cómic por 457 millones de dólares

Conciliación EPM y sociedad Ituango

EPM se pronuncia sobre conciliación con Hidroituango que aprobó Tribunal Arbitral

La educación se encuentra ante una bifurcación frente a la IA.

2026 será el ‘reality check’ de la IA en Colombia: más supervisión, más explicabilidad y decisiones que siguen en manos humanas

John Fredy Linares Gómez, presidente del Banco Contactar

“No buscamos competir con grandes entidades bajo modelos tradicionales, sino enfocarnos en las comunidades”, John Linares, presidente del Banco Contactar

Gobierno Petro decretó emergencia económica.

Gremios le dicen “no” a la emergencia económica y piden control constitucional

Shein y su influencia en las tiendas físicas en Estados Unidos5. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Tribunal francés rechaza la suspensión del sitio web de Shein tras investigaciones por posible venta de productos indebidos

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá comprará el portafolio de personas naturales del Banco Itaú para afianzarse en el mercado financiero: estos son los detalles

Noticias Destacadas