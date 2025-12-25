Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

Ecopetrol, la empresa más importante del país y una de las de mayor magnitud, anunció este jueves, 25 de diciembre, un cambio en la manera en la que participa en los bloques de explotación Costa Afuera.

La empresa aseguró que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó, a favor de la empresa, la cesión de cerca del 50 % de la participación de Shell EP Offshore Venture, incluida la calidad de operador, en los Contratos E&P COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en el Caribe Offshore.

A través de un comunicado’, la petrolera indicó que asume el 100% de los derechos, intereses y obligaciones de los mencionados contratos.

“Con la formalización de la cesión, Ecopetrol continuará con el desarrollo de los proyectos que se están adelantando en estos bloques costa afuera, en los cuales se ubican los descubrimientos Kronos-1 (2015), Purple Angel (2017), Gorgon-1 (2017), Gorgon-2 ST2 (2022) y Glaucus-1 (2023)”, precisó la petrolera.

Adicional a ello, indicó que avanza en la maduración de una fase de desarrollo para tareas como viabilizar la ruta de evacuación del gas en tierra y la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada a estas actividades y los futuros esquemas de comercialización.

Por su parte, la empresa espera hacer una evaluación que le permita definir la posibilidad de mantener el ciento por ciento de la participación en los bloques, o buscar un aliado estratégico que aporte experiencia y soporte financiero a los proyectos, con miras a lograr las mayores eficiencias en la evacuación del gas proveniente de estas fuentes.

Finalmente, indicaron que reafirman su compromiso por asegurar el abastecimiento del gas natural que el país necesitará a futuro, considerando la adicionalidad y complementariedad de este energético para la transición energética, indicó la empresa estatal petrolera tras el anuncio mencionado.

Es importante recordar que en Colombia, Ecopetrol es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

