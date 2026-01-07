Economía

Dólar amaneció barato en Colombia: precio oficial para este 7 de enero

Esta es la fluctuación del dólar en el mercado spot.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 2:00 p. m.
El dólar se movió a la baja durante la apertura del 7 de enero
El dólar se movió a la baja durante la apertura del 7 de enero Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 7 de enero en un precio de $ 3.720, lo que significó una baja de $ 10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.730.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.727. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.710. El precio promedio es de $ 3.719.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 14,00 millones, registrando además un volumen promedio de 500,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,04 % llegando a las 98,280 unidades.

Así se mueve la moneda americana hoy. Foto: 123 Rf

Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela “entregará” a Estados Unidos decenas de millones de barriles de petróleo, días después de la captura y traslado a Estados Unidos del presidente depuesto Nicolás Maduro.

El magnate republicano dijo que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano “de alta calidad” serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2.000 millones de dólares a la cotización actual.

“Ese dinero será controlado por mí”, escribió el martes en su red Truth Social.

No está claro si la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceptó entregar este crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría.

Las autoridades venezolanas no respondieron de inmediato a las solicitudes de AFP.

Se conoce la millonaria cifra que recibirá EE. UU. por el petróleo venezolano que controlará durante 2 meses

El anuncio incidió en una baja en los precios mundiales del petróleo. Ya con pérdidas de 2% el día anterior, el crudo siguió esa senda el miércoles en los mercados de Asia y cedió alrededor de 1%.

Analistas afirman que los envíos anunciados por Trump reducen el riesgo de que Caracas tuviera que recortar la producción debido a su limitada capacidad de almacenamiento, lo que a su vez alivia las preocupaciones sobre el suministro.

Esto ocurre en un momento en que el mercado del crudo sigue bien abastecido después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción.

Venezuela, sometida a sanciones petroleras de Estados Unidos, posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.

