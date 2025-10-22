Dólar cambió fuertemente la tendencia y se puso más caro en Colombia: valor oficial del 22 de octubre

El dólar terminó la jornada de este miércoles al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 22 de octubre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.910, lo que significó un incremento de $34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.876.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $25, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.885.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registró movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.923, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.877. El promedio cotizado se encuentra en $3.901.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,199 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 663,24.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,06 % llegando a las 98,650 unidades.

La moneda americana ha tenido importantes fluctuaciones en las últimas semanas. | Foto: Adobe Stock

Caen reservas de petróleo en EE. UU. por mayor demanda de refinerías

Las reservas de petróleo en Estados Unidos cayeron de forma inesperada la semana pasada, según datos publicados el miércoles por la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía (EIA), debido a un repunte en la actividad de refinación.

Durante la semana que finalizó el 17 de octubre, estas reservas comerciales disminuyeron en aproximadamente un millón de barriles, mientras que los analistas esperaban un aumento de más de 2,1 millones de barriles, según el consenso establecido por Bloomberg.

En total, excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 422,8 millones de barriles.

Debido al período de mantenimiento anual, las refinerías estadounidenses no están operando a plena capacidad. Sin embargo, la semana pasada utilizaron su capacidad de forma más significativa que en el período anterior, con un 88,6 % en comparación con el 85,7 %.

Una mayor actividad de refinación reduce automáticamente las reservas de crudo por mayor demanda. En esta ocasión, se utilizaron 600.000 barriles diarios adicionales, según la EIA.

Los inventarios comerciales se mantuvieron, no obstante, relativamente altos debido al aumento de las importaciones (+7,11 %) y a la disminución de las exportaciones (-5,89 %).

Recientemente, se dio una caída en la producción de petróleo. | Foto: Adobe Stock

La producción estadounidense, por su parte, se mantuvo casi estable en 13,63 millones de barriles diarios, en comparación con los 13,64 millones del período anterior.