Dólar subió en la mañana de este miércoles: precio oficial en Colombia este 22 de octubre

El dólar inició cotizaciones este 22 de octubre en un precio de $3.885, lo que significó un alza de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.876.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento con cierta volatilidad, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.893. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.877. El precio promedio es de $3.882.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 2,25 millones, registrando además un volumen promedio de 281,25 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,16 % llegando a las 98,870 unidades.

El petróleo baja por temores a un exceso de oferta

Los precios del crudo cerraron a la baja al inicio de la semana, aún afectados por el aumento de la producción en el mercado petrolero y la desaceleración de la economía china.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en diciembre, perdió un 0,46% hasta situarse en 61,01 dólares, no muy lejos de sus niveles más bajos desde principios de mayo.

El dólar americano fluctúa al alza en esta jornada. | Foto: Adobe Stock

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en noviembre, cedió un 0,03%, hasta los 57,52 dólares.

“El crudo sigue bajo presión porque la oferta sigue aumentando”, especialmente ante “el aumento de las cuotas” de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+), resumió Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a la AFP.

Desde abril, el cártel ha aumentado considerablemente su producción, lo que ha provocado un exceso de oferta en relación con la demanda en el mercado.

“A esto se suma el aumento de la producción en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Guyana, lo que ejerce presión sobre el mercado”, añadió Lipow.

En su último informe mensual sobre el mercado petrolero, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un excedente de oferta de petróleo de alrededor de 2,2 millones de barriles diarios (mb/d) en 2025 y advierte que podría alcanzar casi 4 mb/d en 2026.

En consecuencia, el oro negro “se acerca a una configuración de contango”, según Phil Flynn, de Price Futures Group, lo que significa que el precio del petróleo para entrega inmediata es inferior al precio para un vencimiento futuro.

“Los últimos datos económicos de China no son muy alentadores”, señaló además Flynn.

China anunció el lunes una desaceleración de su crecimiento en el tercer trimestre, al ritmo más bajo en un año (+4,8% interanual), por la caída en el consumo interno y las tensiones comerciales.

El petróleo cayó al inicio de la semana. | Foto: Adobe Stock

Dado que Pekín es el primer importador mundial de crudo, los operadores siguen muy de cerca la salud económica del país.