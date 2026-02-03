Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio de $3.648. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 3 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.648, lo que significó un incremento de $20 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.628.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $58, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.590.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.648, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.590. El promedio cotizado se encuentra en $3.622.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,331 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 670,99.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,25 %, llegando a las 97,250 unidades.

El dólar mantuvo su tendencia a la baja. Foto: getty images

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este martes un llamado para recaudar 1.000 millones de dólares con el fin de apoyar los servicios de salud esenciales en los países que sufren las situaciones de emergencia más graves en 2026.

“Estos fondos respaldarán una respuesta sanitaria en 36 zonas de emergencia, entre ellas Gaza y Oriente Medio, Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Haití y Birmania”, declaró ante la prensa en Ginebra Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS.

“Estamos profundamente preocupados por la magnitud de las necesidades y por la forma en que podremos responder”, añadió.

El año pasado la OMS había solicitado 1.500 millones de dólares, pero finalmente solo recibió 900 millones.

“Es una de las razones por las que este año revisamos ligeramente a la baja nuestra solicitud, para ajustarla mejor a los recursos realmente disponibles, teniendo en cuenta la situación mundial y las limitaciones a las que se enfrentan muchos países”, explicó Ihekweazu.

El año pasado la OMS respondió a 50 emergencias sanitarias en 82 países, ayudando a más de 30 millones de personas con servicios esenciales.

“Hemos apoyado a más de 8.000 establecimientos de salud y desplegado más de 1.400 clínicas móviles que prestan atención médica”, detalló.

“Hemos coordinado el trabajo de 1.500 socios en contextos humanitarios y el despliegue de más de 100 equipos médicos internacionales de emergencia, que realizaron 1,8 millones de consultas médicas en más de 20 países”, añadió.

La OMS pide 1.000 millones de dólares para hacer frente a las crisis sanitarias en 2026 Foto: AP

Además, señaló que “por cada emergencia a la que respondimos, muchas otras fueron evitadas. El año pasado la OMS detectó y trató más de 450 amenazas para la salud pública gracias a la vigilancia de enfermedades en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, que llevamos a cabo para mantener al mundo seguro”.

Según la OMS, unas 250 millones de personas viven aún en situaciones de crisis humanitarias que, entre otras cosas, las privan del acceso a la atención sanitaria.