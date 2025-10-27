Suscribirse

Dólar cayó en Colombia este 27 de octubre: precio oficial de la jornada

Así terminó la cotización del dólar este lunes.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down
El dólar bajó en Colombia este 27 de octubre. | Foto: Getty Images

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 27 de octubre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.847, lo que significó una reducción de $ 11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.858.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 13, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.860.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.860, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.830. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.844.

Contexto: Precio de gasolina y diésel en el país sube desde este viernes, conozca los nuevos valores

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.035 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 884,56.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 98,675 unidades.

Dólar dólares
Así se movió el dólar este 27 de octubre. | Foto: Adobe Stock

Sheinbaum descarta que EE. UU. imponga aranceles a México el 1 de noviembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que el próximo 1 de noviembre Estados Unidos aplique algún arancel especial a las exportaciones de su país, ya que su gobierno continúa negociando con Donald Trump.

El próximo sábado vence el plazo de 90 días que ambos países acordaron para una negociación comercial luego de que Trump amenazara con imponer aranceles del 30%, al acusar que México tenía numerosas barreras no arancelarias.

“Seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial”, dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum dijo que conversó el sábado con Trump sobre las negociaciones comerciales que mantienen ambos países desde hace casi tres meses.

La mandataria dijo: “Vamos a dar unas semanas más” para cerrar el tema “de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”.

Contexto: ¿Bloquearán las cuentas bancarias en Colombia de Petro, su familia y sus funcionarios incluidos en la lista Clinton? Esto dicen los expertos

Añadió que “en unas semanas” volvería a comunicarse con Trump, aunque no dio una fecha precisa.

Sheinbaum se refería a diversas barreras que Washington ha señalado como las restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad intelectual.

La jefa de Estado había dicho la semana pasada que su gobierno estaba “muy adelantado” en las negociaciones con Estados Unidos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará esta semana al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur, en donde se espera que cierre algunos acuerdos con su contraparte estadounidense.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Claudia Sheinbaum y Donald Trump han logrado negociar los aranceles. | Foto: Getty Images

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial en el acuerdo de libre comercio T-MEC.

México, Estados Unidos y Canadá se preparan para revisar el T-MEC en 2026.

