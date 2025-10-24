Economía
Precio de gasolina y diésel en el país sube desde este viernes, conozca los nuevos valores
Los nuevos valores deben ser aplicados en las diferentes ciudades.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió este viernes, 24 de octubre, una nueva resolución en la cual se dictamina la estimación de precios de referencia tanto para el galón de gasolina como para el de ACPM en Colombia.
“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución 40485 de 2025, informa que, a partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de diez mil setecientos setenta y dos pesos con cincuenta y dos centavos ($10,772.52) M/Cte. por galón”, destacó la entidad.
Villavicencio, con un valor de 16.493 pesos por galón de gasolina, es la ciudad con el precio más alto para este insumo. Por su parte, Pasto es la ciudad con el menor costo, con un monto de referencia de 14.150 pesos.
Precios de referencia del galón de gasolina en las principales ciudades del país
- Bogotá: 16.393 pesos
- Medellín: 16.316 pesos
- Cali: 16.403 pesos
- Barranquilla: 16.038 pesos
- Cartagena: 15.996 pesos
- Montería: 16.246 pesos
- Bucaramanga: 16.158 pesos
- Villavicencio: 16.493 pesos
- Pereira: 16.341 pesos
- Manizales: 16.368 pesos
- Ibagué: 16.311 pesos
- Pasto: 14.150 pesos
- Cúcuta: 14.366 pesos
Por otra parte, en la resolución también se destaca el aumento en los precios de referencia del galón de diésel, combustible utilizado por miles de empresas y sectores del país durante sus operaciones comerciales.
En el caso del diésel, Cali cuenta con el valor más alto por galón, con 11.218 pesos, mientras que Cúcuta registra el menor, con 8.832 pesos.
“Así mismo, y según lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 40485 de 2025, se informa que, a partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de cinco mil setecientos veinticuatro pesos con veintiocho centavos ($5,724.28) M/Cte. por galón”, puntualizó la entidad.
Precios de referencia del galón de diésel en las principales ciudades del país
- Bogotá: 11.076 pesos
- Medellín: 11.098 pesos
- Cali: 11.218 pesos
- Barranquilla: 10.761 pesos
- Cartagena: 10.727 pesos
- Montería: 10.977 pesos
- Bucaramanga: 10.832 pesos
- Villavicencio: 11.176 pesos
- Pereira: 11.159 pesos
- Manizales: 11.145 pesos
- Ibagué: 11.067 pesos
- Pasto: 10.138 pesos
- Cúcuta: 8.832 pesos
Finalmente, hay que señalar que, para determinar los valores de referencia, la CREG tiene en cuenta diversas variables, como el valor del ingreso al productor y el precio de importación de estos combustibles.