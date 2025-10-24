Precio de gasolina y diésel en el país sube desde este viernes, conozca los nuevos valores

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió este viernes, 24 de octubre, una nueva resolución en la cual se dictamina la estimación de precios de referencia tanto para el galón de gasolina como para el de ACPM en Colombia.

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución 40485 de 2025, informa que, a partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de diez mil setecientos setenta y dos pesos con cincuenta y dos centavos ($10,772.52) M/Cte. por galón”, destacó la entidad.

Villavicencio, con un valor de 16.493 pesos por galón de gasolina, es la ciudad con el precio más alto para este insumo. Por su parte, Pasto es la ciudad con el menor costo, con un monto de referencia de 14.150 pesos.

Precios de referencia del galón de gasolina en las principales ciudades del país

Bogotá: 16.393 pesos

16.393 pesos Medellín: 16.316 pesos

16.316 pesos Cali: 16.403 pesos

16.403 pesos Barranquilla: 16.038 pesos

16.038 pesos Cartagena: 15.996 pesos

15.996 pesos Montería: 16.246 pesos

16.246 pesos Bucaramanga: 16.158 pesos

16.158 pesos Villavicencio: 16.493 pesos

16.493 pesos Pereira: 16.341 pesos

16.341 pesos Manizales: 16.368 pesos

16.368 pesos Ibagué: 16.311 pesos

16.311 pesos Pasto: 14.150 pesos

14.150 pesos Cúcuta: 14.366 pesos

Por otra parte, en la resolución también se destaca el aumento en los precios de referencia del galón de diésel, combustible utilizado por miles de empresas y sectores del país durante sus operaciones comerciales.

En el caso del diésel, Cali cuenta con el valor más alto por galón, con 11.218 pesos, mientras que Cúcuta registra el menor, con 8.832 pesos.

“Así mismo, y según lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 40485 de 2025, se informa que, a partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de cinco mil setecientos veinticuatro pesos con veintiocho centavos ($5,724.28) M/Cte. por galón”, puntualizó la entidad.

Precios de referencia del galón de diésel en las principales ciudades del país

Bogotá: 11.076 pesos

11.076 pesos Medellín: 11.098 pesos

11.098 pesos Cali: 11.218 pesos

11.218 pesos Barranquilla: 10.761 pesos

10.761 pesos Cartagena: 10.727 pesos

10.727 pesos Montería: 10.977 pesos

10.977 pesos Bucaramanga: 10.832 pesos

10.832 pesos Villavicencio: 11.176 pesos

11.176 pesos Pereira: 11.159 pesos

11.159 pesos Manizales: 11.145 pesos

11.145 pesos Ibagué: 11.067 pesos

11.067 pesos Pasto: 10.138 pesos

10.138 pesos Cúcuta: 8.832 pesos