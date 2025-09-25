Cuál es el mejor día para echar gasolina, según la inteligencia artificial; habría una hora en la que el combustible rinde más

A la hora de reabastecer combustible muchos son los mitos que hay alrededor sobre cómo se puede optimizar el consumo del vehículo para que la gasolina rinda mucho más.

Pese a los cientos de consejos que circulan en internet y redes sociales dirigidos a los conductores, la inteligencia artificial ha identificado una rutina que, según la información recopilada y analizada por ella, significaría un ahorro importante en dinero y gasolina.

No se trata de apagar el vehículo cuando el semáforo esté en rojo o llenar el tanque más allá de lo que permite; simplemente la IA analizó los patrones de abastecimiento en Estados Unidos e identificó que hay dos días a la semana en los que resultaría más rentable ir a las estaciones de servicio.

A la hora de abastecer gasolina es bueno seguir algunos consejos que pueden ahorrar algo de dinero. | Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

¿Cuál es el mejor día para echar gasolina?

La pregunta que le hicieron a ChatGTP buscaba definir si existe un día de la semana que jueguen a favor del abastecimiento de gasolina.

La pregunta puntual fue: “¿Cuál es el mejor día para comprar gasolina?”.

Aunque pareciera que abastecer combustible no tiene misterio alguno y que cualquier día de la semana está bien para hacerlo, la inteligencia artificial puso sobre la mesa algunas variables que los conductores pasan por alto y que realmente significan algo de ahorro.

Según indicó la popular herramienta de OpenAI, en Estados Unidos, los primeros días de la semana el precio de la gasolina suele ser más económico.

“Suele ser cuando la demanda es menor y las gasolineras ajustan los precios a la baja para competir”, dijo la herramienta.

En contraste, ChatGPT señala que los miércoles y jueves no son tan atractivos para el bolsillo. Según la IA, en estas jornadas el precio puede tender al alza debido a la alta demanda y a los ajustes propios que hacen los proveedores en medio de la semana.

“Es más probable que los precios suban a mitad de semana debido al aumento de la demanda y a los ajustes de los precios mayoristas”, es lo que indica ChatGPT.

Las estaciones de servicio acuden a horarios especiales para rebajar el precio del galón. | Foto: Getty Images

¿Es mejor tanquear en la mañana o en la noche?

Si se preguntó por el mejor día para echar gasolina, también era prudente hacerlo sobre la mejor hora del día para hacerlo.

La IA recurre a un análisis científico que le permite señalar que la mejor hora para ir a la estación de servicio sería lo más temprano que se pueda.

La razón que expone es que la gasolina suele ser más densa a bajas temperaturas, por lo que se podría tener un mejor rendimiento por galón si se abastece temprano en la mañana o en la madrugada, cuando los termómetros tienen a la baja.

“Durante el calor del día, el combustible se expande ligeramente. (…) Si bien el precio por galón se mantiene igual, es posible que se obtenga un poco menos de combustible por volumen”, explicó la herramienta de OpenAI; eso sí, la diferencia en precios es mínima, y solo se podrá percibir en el largo plazo.

Estrategias a lo colombiano

En Colombia, el precio de la gasolina varía de forma oficial con el cambio de mes; sin embargo, los negocios acuden a estrategias para atraer a sus clientes y brindar beneficios.

Tanquear puede salir más económico en horas de la madrugada o entrada la noche. | Foto: Nopphon - stock.adobe.com

Una de ellas tiene que ver con los horarios, pues hay estaciones de servicio que deciden rebajar el precio por galón para quienes tanqueen en horas valle, resultando llamativo y cuidadoso para el bolsillo.