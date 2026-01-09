El dólar terminó la jornada de este 9 a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 9 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.718, lo que significó una reducción de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.734.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.717.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.732, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.698. El promedio cotizado se encuentra en $3.717.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,255 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 862,35.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,18 %, llegando a las 98,864 unidades.

Creación de empleo en EE. UU. en diciembre por debajo de expectativas

Estados Unidos creó menos empleos de lo esperado en diciembre, según informó este viernes el Gobierno, lo que culmina el año más débil para el mercado laboral desde la pandemia de Covid-19.

En el último mes de 2025 se crearon unos 50.000 puestos de trabajo, una cifra inferior a los 56.000 revisados de noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

A pesar de esto, la tasa de desempleo descendió ligeramente, del 4,5 % al 4,4 %.

En 2025, se generaron un total de 584.000 puestos de trabajo, significativamente menos que los 2 millones del año anterior.

Los inversores estarán atentos a los últimos datos por su posible impacto sobre las tasas de interés.

Un deterioro del mercado laboral podría impulsar a la Reserva Federal a bajar las tasas antes de lo previsto con el fin de estimular la economía.

Si bien las cifras de diciembre fueron aceptables, el crecimiento del empleo se ha desacelerado significativamente durante el último año, mientras que la tasa de desempleo se ha acercado a sus niveles más altos desde 2021.

La cifra de creación de puestos de trabajo difundida este viernes fue inferior a los 73.000 nuevos empleos previstos por los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el Departamento de Trabajo, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista.

En el gobierno federal se perdieron asimismo 277.000 puestos de trabajo, un 9,2 %, desde enero pasado, cuando el sector había alcanzado su punto máximo de ocupación, señaló el departamento.