Estos fueron los alimentos que más subieron en diciembre, según el Dane: así comienzan 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó su más reciente informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC), que demostró como fue la variación de distintos precios de productos y servicios al cierre del año, más exactamente para diciembre del 2025.

La cifra demostró una baja, al ubicarse en un 5,10 %, un 0,10 % menor al 5,20 % registrado en 2024. Sin embargo, el indicador estuvo lejos de la meta de inflación del Banco de la República, que se había fijado en un orden del 3 %. El Gobierno, con sus ajustes, además del emisor, no logró reducir la inflación a ese nivel.

Así quedó la variación en los alimentos. Foto: Lauren - stock.adobe.com

Una de las dudas más comunes luego de que se emite este informe es la que respecta a cuáles fueron los alimentos que más subieron y bajaron durante el último mes, así como de manera anualizada. Aquí le contamos cómo les fue a las subclases.

Si se tiene en cuenta la variación de manera anual, el Dane precisa que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio subieron un 7,99 %, seguida por la carne de res y derivados, que quedaron un 9,55 % más caras.

Las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato subieron un 7,88 %. El café y los productos a base de café subió un 52,07 %.

Este fue el IPC para 2025. Foto: Jorge Orozco

En contraste, los productos que más bajaron durante el último año se encuentran las papas, con una baja de 24,61 %, además del arroz, que bajó un 6,68 %, y los huevos, que redujeron su precio un 2,51 %.

Si se estima la variación mensual, es importante tener en cuenta que entre diciembre y enero, el tomate se incrementó un 13,88 %, seguido por la carne de res y derivados, con un 0,66 % y plátanos, con un 3,52 %.

En contraste, los alimentos que bajaron el último mes fueron las frutas frescas, que cayeron un 4,36 %, seguido por la cebolla, con un 6,99 %, y la zanahoria, con un 14,47 %.

Tenga en cuenta como varió el IPC. Foto: Jorge Orozco