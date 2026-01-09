Economía

Estos fueron los alimentos que más subieron en diciembre, según el Dane: así comienzan 2026

Conozca la variación de manera anual y mensual.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 3:57 p. m.
Así varió la inflación el último mes en Colombia. Estos fueron los cambios en alimentos
Así varió la inflación el último mes en Colombia. Estos fueron los cambios en alimentos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó su más reciente informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC), que demostró como fue la variación de distintos precios de productos y servicios al cierre del año, más exactamente para diciembre del 2025.

La cifra demostró una baja, al ubicarse en un 5,10 %, un 0,10 % menor al 5,20 % registrado en 2024. Sin embargo, el indicador estuvo lejos de la meta de inflación del Banco de la República, que se había fijado en un orden del 3 %. El Gobierno, con sus ajustes, además del emisor, no logró reducir la inflación a ese nivel.

INFLACIÓN
Así quedó la variación en los alimentos. Foto: Lauren - stock.adobe.com

Una de las dudas más comunes luego de que se emite este informe es la que respecta a cuáles fueron los alimentos que más subieron y bajaron durante el último mes, así como de manera anualizada. Aquí le contamos cómo les fue a las subclases.

Si se tiene en cuenta la variación de manera anual, el Dane precisa que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio subieron un 7,99 %, seguida por la carne de res y derivados, que quedaron un 9,55 % más caras.

Las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato subieron un 7,88 %. El café y los productos a base de café subió un 52,07 %.

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación
Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.
Este fue el IPC para 2025. Foto: Jorge Orozco

En contraste, los productos que más bajaron durante el último año se encuentran las papas, con una baja de 24,61 %, además del arroz, que bajó un 6,68 %, y los huevos, que redujeron su precio un 2,51 %.

Si se estima la variación mensual, es importante tener en cuenta que entre diciembre y enero, el tomate se incrementó un 13,88 %, seguido por la carne de res y derivados, con un 0,66 % y plátanos, con un 3,52 %.

En contraste, los alimentos que bajaron el último mes fueron las frutas frescas, que cayeron un 4,36 %, seguido por la cebolla, con un 6,99 %, y la zanahoria, con un 14,47 %.

¿Qué tan costoso será pedir un crédito bancario en Colombia en el 2026? Banco de la República podría subir sus tasas
Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.
Tenga en cuenta como varió el IPC. Foto: Jorge Orozco

Noticias Destacadas