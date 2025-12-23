Divisas

Dólar cayó en Colombia este martes 23 de diciembre: así se mueve

Así fluctuó la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 6:38 p. m.
Esta fue la fluctuación de la divisa.
Esta fue la fluctuación de la divisa. Foto: Getty Images

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 23 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.760, lo que significó una reducción de $ 32 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.792.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.780.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.783, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.725. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.759.

Macroeconomía

¿Qué significa que se declare estado de emergencia económica y cuál es su impacto?

Macroeconomía

Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Cuota alimentaria, otro de los rubros que cambian con el ajuste para el siguiente año

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial de este 23 de diciembre

Macroeconomía

MinHacienda habla del nuevo impuesto al 5X1.000 y da calma a muchos: esto pasará con la medida

Macroeconomía

Exministros de Hacienda hablan sobre la emergencia económica: ¿está condenada a caer en la Corte?

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 23 de diciembre: así se mueve la divisa

Macroeconomía

Dólar cierra a la baja en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Macroeconomía

Dólar en Colombia bajó este viernes 19 de diciembre: precio oficial

Gremios le dicen “no” a la emergencia económica y piden control constitucional

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.654 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1.008.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,23 % llegando a las 97,732 unidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

La economía de EE. UU. registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

La economía de Estados Unidos registró un fuerte crecimiento del 4,3 % en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, según datos oficiales publicados el martes que propiciaron el festejo del presidente Donald Trump.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1 %.

El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

En Estados Unidos, el servicio estadístico del Departamento de Comercio (BEA) prioriza la medición trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) en proyección anual, una estimación a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de recoger los datos.

Los analistas esperaban una moderación de la actividad, con un crecimiento anualizado del PIB en torno al 3,2 %, frente al 3,8 % del trimestre anterior, según los consensos publicados por MarketWatch y Trading Economics.

Dólar Dólares
Así se mueve la economía de EE. UU. Foto: Adobe Stock

Los datos divulgados el martes —una estimación preliminar— se publican con casi dos meses de retraso debido al shutdown (del 1 de octubre al 12 de noviembre) que suspendió el trabajo de las agencias estadísticas por falta de presupuesto.

El indicador, muy bueno a primera vista, enfrió a los mercados financieros estadounidenses en la apertura, aunque después recuperaron terreno.

Mas de Macroeconomía

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar cayó en Colombia este martes 23 de diciembre: así se mueve

Dinero billetes pesos colombianos

¿Qué significa que se declare estado de emergencia económica y cuál es su impacto?

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.

Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

Billetes colombianos

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Cuota alimentaria, otro de los rubros que cambian con el ajuste para el siguiente año

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial de este 23 de diciembre

Nuevo Ministro de Hacienda Germán Ávila

MinHacienda habla del nuevo impuesto al 5X1.000 y da calma a muchos: esto pasará con la medida

José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo y Mauricio Cárdenas, exministros de Hacienda

Exministros de Hacienda hablan sobre la emergencia económica: ¿está condenada a caer en la Corte?

Economia

Dólar en casas de cambio para este 23 de diciembre: así se mueve la divisa

Regiones

Efecto dominó. Baja de calificación de Fitch a Colombia les pasa factura a Ecopetrol y a algunos bancos

El Ministerio de Trabajo lamentó la inasistencia del gremio a la mesa de concertación.

Petición de los sindicatos en la negociación del salario mínimo va mucho más allá de un alza del 16 %

Noticias Destacadas