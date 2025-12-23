Dólar cayó en Colombia este martes 23 de diciembre: así se mueve

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 23 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.760, lo que significó una reducción de $ 32 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.792.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.780.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.783, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.725. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.759.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.654 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1.008.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,23 % llegando a las 97,732 unidades.

La economía de EE. UU. registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

La economía de Estados Unidos registró un fuerte crecimiento del 4,3 % en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, según datos oficiales publicados el martes que propiciaron el festejo del presidente Donald Trump.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1 %.

El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

En Estados Unidos, el servicio estadístico del Departamento de Comercio (BEA) prioriza la medición trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) en proyección anual, una estimación a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de recoger los datos.

Los analistas esperaban una moderación de la actividad, con un crecimiento anualizado del PIB en torno al 3,2 %, frente al 3,8 % del trimestre anterior, según los consensos publicados por MarketWatch y Trading Economics.

Los datos divulgados el martes —una estimación preliminar— se publican con casi dos meses de retraso debido al shutdown (del 1 de octubre al 12 de noviembre) que suspendió el trabajo de las agencias estadísticas por falta de presupuesto.

El indicador, muy bueno a primera vista, enfrió a los mercados financieros estadounidenses en la apertura, aunque después recuperaron terreno.