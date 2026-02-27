Dólar cerró al alza en Colombia y revirtió tendencia de la semana: precio oficial del 27 de febrero

El dólar terminó la jornada de este viernes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 27 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.753, lo que significó un alza de $8 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.745.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $7, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.760.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.784, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.748. El promedio cotizado se encuentra en $3.766.

Traslados de AFP a Colpensiones que generan polémica por paso de $25 billones al Gobierno no son los normales, afirma Asofondos

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,379 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 839,47.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,16 % llegando a las 97,587 unidades.

El dólar americano repuntó en la jornada de este 27 de febrero. Foto: Banco Unión

Economía de Canadá se contrajo en el último trimestre de 2025

La economía de Canadá se contrajo un 0,6 % en el cuarto trimestre de 2025, para cerrar un año de crecimiento moderado en el que las exportaciones a Estados Unidos se vieron obstaculizadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

La contracción reportada por Statistics Canada el viernes fue ligeramente peor que las previsiones de los analistas, que pronosticaron una caída del 0,2 % del PIB de Canadá en comparación con el mismo período de 2024.

Prosperidad Social entregará buena plata a miles de adultos mayores en febrero y marzo: este es el anuncio

El organismo nacional de estadística situó el crecimiento anualizado de 2025 en un 1,7 %.

“Al mirar hacia atrás a 2025, la economía parece haber navegado bastante bien el caos global y los vientos en contra internos”, señaló el economista Royce Mendes, de Desjardins, en una nota.

Economía de Canadá se contrajo en el último trimestre de 2025 Foto: khunkornStudio - stock.adobe.com

Las políticas proteccionistas de Trump afectaron a muchos países durante 2025, especialmente en los primeros meses del año tras su regreso al cargo en enero.